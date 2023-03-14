Невеста легендарного "Да Винчи" передала Зеленскому личный боевой шеврон Коцюбайло (фото)

Глава государства провел мероприятие в честь Дня украинского добровольца, где наградил воинов, которые встали на защиту страны от российской агрессии.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили личный боевой шеврон погибшего командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Об этом сообщили на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Во вторник, 14 марта отмечается День украинского добровольца и глава государства Владимир Зеленский лично встретился с воинами, которые встали на защиту родины добровольцами в составе разных боевых бригад.

Невеста "Да Винчи" передала Владимиру Зеленскому боевой шеврон Дмитрия Коцюбайло Фото: Волки Да Винчи

На этом мероприятии вручались различные награды и свой орден Богдана Хмельницкого III степени получила руководитель медицинской службы "УЛЬФ". Девушка по совместительству являлась возлюбленной погибшего бойца.

"Алина Михайлова отдала Президенту Украины личный боевой шеврон нашего командира Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло", — говорится в сообщении.

Гибель Героя Украиня Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло: что известно

О смерти украинского защитника 7 марта сообщил правозащитник Маси Найем на своей странице в социальной сети Facebook. Случилось это во время активных боевых действий под Бахмутом в Донецкой области. Дмитрий Коцюбайло получил осколочное ранение в шею и медики оказались бессильны. Герою Украины было 27 лет.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным "Да Винчи" и туда пришли сотни горожан, а также президент Владимир Зеленский. Церемония прощания с погибшим под Бахмутом украинским защитником началась в 12:00 с панихиды в Михайловском златоверхом соборе столицы, а на богослужение в церкви собралось не менее трех сотен человек.

Заметили на прощании и премьер-министра Финляндии Санну Марин, которая в тот день прибыла в Киев ради встречи с главой государства. Они с Владимиром Зеленским возложили цветы к гробу с телом Коцюбайло.