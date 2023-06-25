"Каждый раз забирает": Зеленский рассказал о взрослом увлечении сына во время войны (видео)

По словам главы государства, иногда они проводят время вместе в его личном кабинете, где есть большая доска с шевронами от украинских героев. Президент счастлив, что дети знают, кому обязаны своей безопасностью.

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Президент Украины Владимир Зеленский показал свою коллекцию шевронов от украинских защитников, которые очень нравятся его маленькому сыну. Новое обращение было опубликовано в его Telegram-канале 25 июня.

По словам главы государства, иногда его сын Кирилл бывает в рабочем кабинете, где они могут вместе проводить свободное время. Больше всего мальчик интересуется в Офисе президента доской с шевронами. Ему интересно их значение, а также история.

"И больше его здесь интересуют вот эти шевроны – их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения героев в Мариинском дворце. Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает. И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны", — говорится в сообщении.

В своих социальных сетях глава государства пообещал сделать новую рубрику, где будет по отдельности рассказывать о каждом из шевронов. От том, откуда они взялись, кто их передал, какие это подразделения.

Возможно, продолжил Владимир Зеленский, кто-то захочет также рассказать о шевронах, которые есть у них и это замечательная инициатива.

"Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, наши дети знали, кому мы обязаны нашей жизни и свободе Украины. Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта сообщалось, что невеста легендарного "Да Винчи" передала Зеленскому личный боевой шеврон Дмитрия Коцюбайло. Произошло это на мероприятии, которое посвящено Дню украинского добровольца.