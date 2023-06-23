Олена Зеленська в елегантній вишиванці від українського бренду зʼявилася на публіці (фото)

Дружина Володимира Зеленського стала гостею в Культурному центрі при Посольстві України в Ізраїлі.

Related video

Олена Зеленська вийшла у світ в елегантній вишиванці українського бренду. Знімками дружина президента ділиться у своєму Instagram.

Перша леді стала гостею в Культурному центрі при Посольстві України в Ізраїлі.

"Українці за кордоном – буквальні амбасадори нашої мови, культури, історії і сучасності. Вони показали, як вміють об’єднуватися, знаходити друзів, допомагати один одному і батьківщині. 🇺🇦 Культурний центр України при Посольстві України в Державі Ізраїль, який відвідала сьогодні, – якраз такий осередок, що об’єднує українців і наших друзів у цій країні", — зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська в Ізраїлі

На публіці дружина українського президента зʼявилася в розшитій білими нитками вишиванці від українського бренду вишиванок Gaptuvalnya. Сорочку Олена Зеленська поєднала із чорними класичними штанами від українського бренду A.M.G.

Офіційний образ вона доповнила кулоном від Gunia Project і сережками від Guzema.

Олена Зеленська в Ізраїлі Фото: Olena Zelenska/Instagram

Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному синьому костюмі зустрілася з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також Фокус писав про перший образ Олени Зеленської під час візиту до Ізраїлю.