Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Перша леді України приїхала до Ізраїлю і вийшла в світ в елегантному костюмі

олена зелена ізраїль, президент ізраїлю, образи олени зеленської
Фото: Instagram/Олена Зеленська | Олена Зеленська та Міхаль Герцоґ

Олена Зеленська вже зустрілася з президентом країни Іцхаком Герцоґом та його дружиною Міхаль.

Related video

Олена Зеленська, перша леді України, розпочала свій офіційний візит до Ізраїлю із зустрічі з президентським подружжям: Іцхаком та Міхаль Герцог. Повідомлення про це з'явилося в офіційних соціальних мережах першої леді України.

"Поїздка буде насиченою, адже з початку повномасштабної війни ми співпрацюємо з першою леді Ізраїлю над низкою проектів у сфері ментального здоров'я", — зазначила Зеленська та подякувала за теплий прийом.

олена зелена ізраїль, президент ізраїлю, образи олени зеленської Fullscreen
Олена Зеленська, Іцхак та Міхаль Герцоґ
Фото: Instagram/Олена Зеленська

Наразі в Ізраїлі проходять фізичну та психологічну реабілітацію кілька десятків українців, але головна мета ізраїльських фахівців передати досвід, щоб необхідну допомогу всі, хто постраждав від війни з Росією, могли отримувати і в Україні.

Для першого дня в Ізраїлі Олена Зеленська обрала костюм зі спідницею молочно-білого кольору. Піджак з оригінальним коміром доповнила спідниця прямого крою довжиною нижче коліна та білі туфлі на підборах.

Свій образ перша леді України доповнила перлинними сережками.

олена зелена ізраїль, президент ізраїлю, образи олени зеленської Fullscreen
Олена Зеленська та Міхаль Герцоґ
Фото: Instagram/Олена Зеленська

Зеленська любить костюми і часто вибирає їх для своїх закордонних візитів чи офіційних зустрічей. Її вбрання завжди від українських брендів.

Нагадаємо, раніше з офіційним візитом Олена Зеленська була у Південній Кореї. Візит був довгим, тож перша леді України кілька разів міняла вбрання. Оскільки саме там вона застала День Вишиванки, то на зустрічі з українською діаспорою з'явилася в оригінальній білій вишиванці від українського бренду та цікавих прикрасах.