Елегантність та бездоганний стиль. 5 модних образів Олени Зеленської у Південній Кореї

Наразі перша леді України перебуває з першим офіційним візитом у Південній Кореї, де вже провела низку важливих зустрічей, відкрила конференцію та відзначила День вишиванки.

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З початку весни Олена Зеленська відвідала низку країн у рамках офіційних візитів. Вона була серед запрошених гостей на коронації короля Чарльза у Вестмінстерському абатстві, а зараз перебуває у Південній Кореї.

Перша леді вже провела низку зустрічей, у тому числі з президентом Південної Кореї Юн Сок Елем та його дружиною Кім Кон Хі. Також на відкритті форуму "Азіатське лідерство" вона зустрілася із колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

За час свого перебування в Південній Кореї Олена Зеленська змінила кілька нарядів і всі вони були від українських брендів.

Свій візит до Сеула Зеленська розпочала із зустрічі з президентом Південної Кореї та його дружиною. Для цього важливого моменту вона вибрала костюм від бренду AMG. Укорочений жакет відрізняв цікавий крій у стилі кімоно. Образ перша леді доповнила сережками Guzema та вінтажною золотою брошкою Yves Saint Laurent у вигляді снопу пшениці.

Олена Зеленська з президентом Південної Кореї та його дружиною Фото: Олена Зеленська/Telegram

Пізніше вона з'явилася у темно-синьому костюмі із короткими рукавами від бренду The Coat. Прикрас було небагато, але блузу перша леді прикрасила брошкою із символікою свого фонду Olena Zelenska Foundation.

Олена Зеленська у Сеулі Фото: Олена Зеленська/Telegram

Наступного дня Олена Зеленська брала участь у конференції "Азіатське лідерство", де виголосила промову, присвячену Україні та війні, яку вона веде з РФ.

Після офіційної частини, всі запрошені гості перемістилися на свіже повітря, де були накриті столи для менш формального спілкування. На конференції Олена Зеленська була у темно-зеленій сукні з білими манжетами від COAT by Katya Silchenko.

Фото: Офіс президента

Олена Зеленська на конференції "Азіатське лідерство" Фото: Офіс президента

На зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Корея Паком Чином Олена Зеленська обговорювала потребу України в автомобілях для розмінування та захисного спорядження для саперів.

На зустрічі вона була у простому та стильному образі в українському стилі: вільній білій блузі-вишиванці та чорних штанах-палаццо, а також золотих прикрасах від українського бренду.

Фото: Офіс президента

Олена Зеленська на конференції "Азіатське лідерство" Фото: Офіс президента

А День вишиванки, який в Україні відзначається щороку третього четверга травня, Олена Зеленська відзначила з українською діаспорою в Сеулі.

І для виходу друком вона вибрала оригінальну білу вишиванку від українського бренду GUNIA Project. Подібної вишиванки на сайті бренду немає, тому не виключено, що вона була пошита на замовлення. Її відрізняє особлива вишивка — "вітінанка", коли вирізи обшиваються як мереживо. Образ Зеленська доповнила прикрасами та поясом від того самого бренду.

Олена Зеленська на зустрічі з українською діаспорою у Сеулі Фото: Instagram/Олена Зеленська

До речі, коли першої леді було створено з історичними посиланнями до минулого України – це стилізоване намисто-гривня, яку носили в Київській Русі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про цікаві факти, пов'язані з вишиванками.