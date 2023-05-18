День вишиванки. Найцікавіші факти про національний одяг українців

В Україні День вишиванки почали відзначати у 2006 році, а створювати із нею стильні образи розпочав ще Іван Франко.

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Сьогодні в Україні та в українських діаспорах по всьому світу відзначають День вишиванки. Це народне свято з датою, що плаває. Святкують його з 2006 року, після того, як студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала однокурсникам одного дня прийти у вишиванках на заняття. Ініціативу підтримали викладачі, а згодом підхопили і жителі інших міст. Тепер щороку третього четверга травня українці святкують День вишиванки.

Відомо, що вишиванки носили в багатьох культурах, адже по суті це був найдоступніший спосіб прикрасити свій одяг. Найстаріші вишиванки в Україні археологи виявили біля села Мізин на Чернігівщині, деякі історики стверджують, що їх почали створювати ще в епоху палеоліту. І в курганах сарматів у Миколаївській області було знайдено залишки вовняного одягу, прикрашеного вишивкою.

Вишиванка ідеально вписується у сучасний образ.

Також у вишиванках було знайдено у Києво-Печерській лаврі. Їх вишивала мати гетьмана Мазепи. Зараз вишиванка стала популярним сучасним одягом, адже він чудово вписується в стильні образи, а українські дизайнери створюють навіть сукні-вишиванки, які носять по всьому світу. Також з'являються вишиванки із новими актуальними орнаментами. Так, минулого року Володимир Зеленський приміряв вишиванку із танками.

Володимир Зеленський у вишиванці із танками Фото: Офис президента

Фокус зібрав найцікавіші факти про українську вишиванку.

Традиційні візерунки

Традиційний орнамент на вишиванці – геометричний. Квіти з'явилися набагато пізніше. Цікаво, але популяризував їх виробник парфумерії "Брокар і К°". Його дружина Шарлотта Раве запропонувала доповнювати недорогу косметику для середнього класу листочками зі зразками вишивки. І так рослинні мотиви поступово інтегрувалися до народних орнаментів.

Квіти з'явилися на вишиванках порівняно недавно

"Брокарська" вишивка дуже вплинула на українську вишивку XIX – XX століть. Втім, поціновувачам народних промислів така мода не подобалася, адже вона не мала історичного коріння.

Вишивка — оберіг

Візерунок на вишиванці та сам візерунок — це оберіг. Тому їм прикрашали ту частину одягу, який прикривав найвразливіші частини тіла – сонячне сплетення, горло, серце. А орнамент ніс у собі зашифроване послання, сенс якого згодом був загублений, адже майстрині просто вишивали ті самі візерунки, що й бабусі та прабабусі.

Традиційні кольори

Для вишиванки використовуються три основні кольори: чорний, червоний, білий. Колірні варіації створювали завдяки натуральним рослинним барвникам. Чорний символізував горе та смуток, червоний – радість та любов, білий – чистоту, блакитний – жіночий початок, жовтий – надію.

Традиційні кольори для вишиванки: червоний та чорний

Але кольорові нитки коштували дорожче, тому найчастіше вишиванки створювалися з орнаментами з основних кольорів. до того ж чорні нитки не вицвітали на сонці, тому їх часто використовували для створення візерунків.

Борщівський стиль

Найбільш популярними вишиванками є борщівські, тобто створені у селі Борщів Тернопільської області. Вони оздоблені щільною вишивкою, в якій переважає чорний колір.

Вишиванки у борщівському стилі Фото: Facebook / "Файне місто"

За переказами, Борщівський край був місцем постійних нападів турків та татар у 15-17 столітті. Чоловіче населення знищувалося, жінок забирали у полон. Коли в одному з сіл було вбито всіх чоловіків, жінки на знак скорботи дали обітницю носити жалобу протягом кількох, як стверджують деякі дослідники семи, поколінь і навіть вінчатися в церкві саме в сорочках вишитих чорними нитками.

Без вузликів

Важливо, щоб при вишивці не було вузликів на вивороті. Вважалося, що це принесе нещастя тим, хто носитиме вишиванку. Тож нитки просто ховалися серед вишивки. Налічується близько ста швів вишивки. Найпопулярніші з них: хрестик, гладь, плетіння, повзунок та низь. І популярний хрестик з'явився набагато пізніше, ніж решта стилів вишивки.

Особливий сенс вишиванки

Купити вишиванку було раніше неможливо, її для себе та родини вишивали самостійно. Дівчина вишивала сорочку нареченому. Причому так перевіряли його на вірність. Якщо після прання вибілене полотно потемніло, то це значило, що коханий зрадив. А для новонароджених шили першу сорочку з вишиванок його батьків, щоб вона оберігала його від нещасть. Попри загальноприйняту думку, українці ошатні вишиванки не носили щодня. Це був святковий одяг із вибіленого полотна з багатою вишивкою. На кожен день був одяг простий, так звана "буденка" з простого полотна і не дуже ошатна.

Ікона моди Іван Франко

Першим поєднав вишиванку зі звичайним одягом письменник Іван Франко. Він одягав її під піджак. Саме у такому вигляді письменника зобразили на 20-гривневій купюрі.

Іван Франко поєднував вишиванку та сучасний одяг Фото: Скриншот

Також він багато зробив для збереження історії вишиванки та її унікальних стилів. А одним із перших серед зірок вишиванку приміряв Джим Моррісон.

Стилі різних регіонів

Стиль вишиванки відрізняється від регіону до регіону України. Так, у Полтавській області було популярно вишивати білі візерунки на білому полотні, у Закарпатській області вишивка була більш щільною та різнобарвною.

Стиль вишиванок різний у кожному регіоні України Фото: соцсети

У Дніпропетровській та Волинській областях віддавали перевагу червоному кольору, у Рівненській області – мережці, у Сумській любили мережку та чорну вишивку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як поєднувати вишиванку із сучасним одягом.