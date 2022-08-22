Володимир Зеленський з'явився у вишиванці з танками від білоруської майстрині

Орнамент вигадала Руфіна Базлова, а створили вишиванку в Києві.

Днями президент України Володимир Зеленський уже кілька разів з'явився у новій вишиванці. Її прикрашає оригінальний орнамент із танком і БТРом. З'ясувалося, що малюнок вигадала майстриня з Білорусі. Про це повідомив український бренд, який створив вишиванку.

Зеленський, який від початку війни надає перевагу зручному й адекватному обставинам стилю мілітарі, змінив свої футболки кольору "хакі" на вишиванку. Утім, вона також вийшла у військовому стилі: оливкового кольору з чорною вишивкою.

Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента

Прикрашають її стилізовані зображення чоловіка та жінки, а також танк і БТР.

Спочатку президент України в обновці нагороджував лауреатів відзнаками "Національна легенда України", а потім у ній же записав своє щовечірнє звернення до народу 21 серпня на 180 день війни з Росією.

Створив вишиванку український бренд Indposhiv, проте використав орнамент білоруської майстрині Руфіни Базлової.

[ + – ] Оригінальна вишиванка від Руфіни Базлової Фото: Instagram Rufina Bazlova

Сама вона написала, що представники бренду з нею зв'язалися та запропонували колаборацію, але вона не очікувала, що вигадана нею вишивка прикрасить президентську сорочку.

Руфіна з 2020 року почала вишивати в народному стилі протестні сюжети які її вразили, — наприклад, людей, які несуть величезний бчб-прапор, автозаки, гонитву ОМОНівців за протестувальниками, історії політв'язнів, використовуючи національні білоруські мотиви та поєднуючи червоні нитки з білою основою.

[ + – ] Майстриня Руфіна Базлова Фото: Instagram Rufina Bazlova

24 лютого вона розмістила перший допис на підтримку України та з того дня створювала орнаменти, які ілюструють те, що відбувається в Україні. Наразі майстриня проживає в Німеччині.