Владимир Зеленский появился в вышиванке с танками от белорусской мастерицы

Орнамент придумала Руфина Базлова, а создали вышиванку в Киеве

На днях президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз появился в новой вышиванке. Ее украшает оригинальный орнамент с танком и БТРом. Оказалось, что рисунок придумала мастерица из Беларуси. Об этом сообщил украинский бренд, создавший вышиванку.

Зеленский, который с начала войны предпочитает удобный и адекватный обстоятельствам стиль милитари, сменил свои футболки цвета "хаки" на вышиванку. Впрочем она также вышла в военном стиле: оливкового цвета с черной вышивкой.

Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента

Украшают ее стилизованные изображения мужчины и женщины, а также танк и БТР.

Сначала президент Украины в обновке награждал лауреатов знака отличия "Национальная легенда Украины", а потом в ней же записал свое ежевечернее обращение к народу 21 августа на 180 день войны с Россией.

Создал вышиванку украинский бренд Indposhiv, однако использовал орнамент беларуской мастерицы Руфины Базловой.

[ + – ] Оригинальная вышиванка от Руфины Базловой Фото: Instagram Rufina Bazlova

Сама она написала, что представители бренда с ней связались и предложили коллаборацию, но она не ожидала, что придуманная ею вышивка украсит президентскую сорочку.

Руфина с 2020 года стала вышивать в народном стиле впечатлившие ее протестные сюжеты — например, людей, несущий огромный бчб-флаг, автозаки, погоню ОМОНовцев за протестующими, истории политзаключенных, используя национальные белорусские мотивы и сочетая красные нитки с белой основой.

[ + – ] Мастерица Руфина Базлова Фото: Instagram Rufina Bazlova

24 февраля она разместила первый пост в поддержку Украины и с того дня создавала орнаменты, иллюстрирующие происходящее в Украине. Сейчас мастерица проживает в Германии.