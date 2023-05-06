Елегантна перша леді. 3 образи Олени Зеленської на коронації Чарльза ІІІ

За два дні закордонного візиту перша леді України змінила три образи — всі від українських брендів.

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Свій візит до Великобританії Олена Зеленська розпочала зустріч із дружиною британського прем'єр-міністра Ріші Сунака Акшатою Мурті.

Для появи на Даунінг-стріт дружина президента України обрала стильний і стриманий темно-синій штанний костюм від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, який складався з блейзера із лацканами та штанів. Під костюмом у Зеленської була чорна блуза. Свій ансамбль вона доповнила чорними шкіряними туфлями на підборах і золотими сережками від українського бренду Gunia Project. Волосся перша леді уклала звичним для себе способом і зробила легкий макіяж.

Олена Зеленська й Акшата Мурті Фото: Getty Images

Увечері 5 травня, напередодні коронації, король Чарльз III і королева Камілла влаштували прийом для представників королівських сімей світу, глав держав і високопосадовців із 203 країн. Серед присутніх була й перша леді України Олена Зеленська, яка поспілкувалася з першою леді США Джилл Байден і принцесою Уельською Кетрін.

На королівському прийомі дружина президента Володимира Зеленського з'явилася в чорній сукні з коміром-стійкою та поясом від українського бренду GASANOVA. Родзинкою елегантного ансамблю стала золотиста кольорова брошка "Полин, євшан-зілля" від українського дизайнера Руслана Багінського. Образ вона доповнила бежевими туфлями та сережками-пусетами. Акуратна зачіска та ніжний макіяж завершили гарний образ Зеленської.

Олена Зеленська й Денис Шмигаль Фото: Getty Images

Сьогодні, 6 травня, перша леді України Олена Зелінська прибула у Вестмінстерське абатство в Лондоні на коронацію Чарльза ІІІ.

Олена Зеленська на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

Для історичного дня дружина Володимира Зеленського обрала м'ятну сукню-футляр із тонким поясом від бренду the COAT by Katya Silchenko, яку поєднала з пальто в тон основного вбрання.

"Головний акцент одягу — приємний м'ятний колір у відтінку clearwater, що символізує надію та весняне відновлення", — йдеться в Instagram-акаунті бренду.

Доповнила образ Олена Зеленська білими туфлями-човниками та підібрала лаконічні прикраси у вигляді перлинних сережок і перлинної підвіски. Волосся Олена Зеленська уклала звичним для себе способом і зробила легкий макіяж.

Олена Зеленська й Денис Шмигаль Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що одягли на коронацію Чарльза III дружини Трюдо, Макрона та Джонсона.