Парад перших леді: що одягли на коронацію Чарльза III дружини Трюдо, Макрона та Джонсона (фото)

Дружини президентів і прем'єр-міністрів, навіть колишніх, демонструють бездоганні та продумані образи на коронації Чарльза III.

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Коронація Чарльза III, що проходить у Вестмінстерському абатстві, зібрала не лише представників королівських сімей, а й найвідоміших політиків планети.

Зокрема, на церемонію прибули президент Франції з дружиною Бріжит. Перша леді країни була елегантною в ніжно-рожевому ансамблі, що складається з приталеної сукні до колін і такої ж довжини жакета. У руках вона тримала сумочку в тон, а образ завершували білі туфлі на шпильці. Волосся Бріжит зібрала, надавши зачісці трохи недбалого вигляду.

Президент Франції та його дружина йдуть у Вестмінстерське абатство Фото: Скриншот

Не менш стильно вбралася й дружина прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо. Вона була розкішною в персиковій сукні з прозорими рукавами завдовжки три чверті й капелюшку з оригінальним декором. Образ Софі доповнила сумкою в тон і маленькими перлинними сережками.

Джастін і Софі Трюдо поспішають на коронацію Чарльза III Фото: Скриншот

А ось дружина експрем'єр-міністра Великобританії Керрі Джонсон вирішила не обмежуватися одним кольором і обрала чорно-синій ансамбль. На ній був чорний блейзер і синя сукня в горошок довжини міді, а також крислатий капелюшок у тон. Волосся вона зібрала в низький пучок, а образ завершила чорними туфлями на шпильці.

Борис Джонсон із дружиною Керрі Фото: Getty

Коронація Чарльза III — перша у Великій Британії за останні 70 років і лише друга в історії, яку транслюють по телебаченню. Чарльз стане 40-м керівним монархом, коронованим у центральній лондонській церкві після короля Вільгельма I в 1066 році. За межами Великобританії він також є королем 14 інших країн Співдружності, включаючи Австралію, Канаду та Нову Зеландію. Камілла, його друга дружина, буде коронована разом із ним і стане відома як королева Камілла після церемонії.

Раніше Фокус писав, що серед запрошених на коронацію — перша леді України. У Вестмінстерському абатстві вона з'явилася в супроводі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. А ось Джилл Байден і її онука Фіннеган своїми вбраннями продемонстрували підтримку Україні.