Королева Камилла рассказала о своих любимых туфлях

В обуви любимого бренда Камиллы также ходят три ее близкие подруги и королева Швеции.

75-летняя королева Камилла, несмотря на возраст, вынуждена часто появляться на официальных мероприятиях, много ходить и стоять. И при всем этом она должна выглядеть безупречно. Так что удобная обувь для нее очень важна. И, как узнали модные журналы, у нее есть любимый бренд, который она советует всем своим подругам. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что королева — большая поклонница бренда Sole Bliss. У нее несколько десятков пар обуви от этой фирмы. Она уже порекомендовала ее трем своим подругам: даме Мэри Берри, даме Джоанне Ламли и даме Джуди Денч.

Королева Камилла Фото: Getty Images

А теперь и королева Швеции Сильвия появилась в туфельках этого бренда за 179 фунтов на 900-летие Лундского собора. И актриса Хелен Миррен, как оказалось, тоже любит эти туфли.

Королева Швеции Сильвия и король Карл XVI Густав Фото: Kungahuset/Instagram

Королева Камилла в юности обожала модную одежду и часто щеголяла на очень высоких каблуках. Но накануне своего 70-летия она призналась, что дизайнерские туфли ей больше не подходят. Так что ей пришлось отказаться даже от своих любимых лодочек Chanel. Оказалось, что их обувь не подходит дамам в возрасте, у которых начинаются проблемы со стопами.

"Я буквально кричала в агонии в конце дня и пинала туфли в угол", — призналась Камилла, отметив, что больше не может носить каблуки выше 5 сантиметров.

"Это то, что я должна принять. 2 дюйма (около 5 см), это мой предел", — резюмировала жена короля Чарльза.

С тех пор она выбрала свой любимый бренд и ни разу ему не изменяла. Она носила эти туфли даже в течение недели после смерти королевы Елизаветы, когда у нее был сломан палец на ноге.

Королева Камилла Фото: Getty

Дама Мэри Берри, подруга Камиллы, честно призналась, удобные туфли ей посоветовала именно королева, тогда еще носившая титул герцогини Корнуолльской.

"Я начала носить новые туфли на высоком каблуке, которые мне порекомендовала герцогиня. Раньше я покупала всю свою обувь в Russell & Bromley, но теперь ношу эти. Они очень выгодные — около 150 фунтов за пару", — призналась Мэри.

Знаменитый ортопед доктор Брэд Шеффер из телешоу "Мои ноги убивают меня" отмечал ранее, что если вам уже приходится носить туфли на высоких каблуках, то есть определенные вещи, на которые нужно обращать внимание, чтобы защитить свои ноги.

"Ищите обувь с широким носком, поддержкой свода стопы, поддерживающей стелькой и хорошей амортизацией под стопами", — порекомендовал Шеффер.

Ранее Фокус писал о том, какую опасность несут туфли на высоком каблуке, как у Марго Робби в фильме "Барби". Исследования также показали, что миллионы женщин во всем мире страдают от болей в пальцах ног и подушечках стоп из-за давления, которое оказывает на эти области удерживание стопы в неестественном для нее положении. Обувь на каблуках провоцирует воспаления и боли в ногах и, особенно, в икроножных мышцах.