Джонни Депп взял кредит на 10 млн долларов, чтобы отремонтировать свой замок в Голливуде

Имение актер купил еще в 1995 году. С той поры дом пришел в негодность, а сад зарос.

Актер Джонни Депп, похоже, растратил все свое грандиозное состояние в 650 миллионов долларов на судебные тяжбы с бывшей женой Эмбер Херд. Журналисты выяснили, что он был вынужден взять кредит на 10 миллионов долларов, чтобы отремонтировать свой замок в Западном Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Экстравагантное имение Депп приобрел в 1995 году за 2,15 миллиона долларов. Но он там не жил, предпочитая свой частный остров Литтл-Холлс-Понд-Кей на Багамах. И замок пришел в негодность. На фото видно, что сад зарос, крыша провалилась и здание в общем выглядит непригодным для жизни и очень ветхим. Он напоминает замок, где жил персонаж Деппа Эдвард Руки-ножницы в фильме 1990 года.

Известно, что в замке восемь спален и десять ванных комнат. Замок был спроектирован в 1931 году и построен за шесть лет Херси Муди Карсон, эксцентричной бывшей школьной учительницей из Луизианы, которая разбогатела благодаря своим мужьям. Она не жалела денег на особняк, но в итоге обанкротилась и продала его танцору бурлеска, который превратил его в пансион.

В течение многих лет ходили слухи, что замок был жуткой резиденцией голливудской легенды Белы Лугоши, известного своей ролью графа Дракулы, но это была городская легенда.

В 1950-х это место занимала правая рука миллиардера Говарда Хьюза Ноа Дитрих, а потом продюсер Дайаны Росс – Берри Горди, который устраивал тут шикарные вечеринки.

Депп купил замок у голливудского адвоката Марвина Митчелсона, чьим клиентом, среди прочих, был Тони Кертис. Адвокат обанкротился, так что замок достался Деппу задешево.

Кредит на ремонт 60-летний актер взял в прошлом году. Его заработок значительно снизился после жестокой судебной тяжбы с бывшей женой Эмбер Херд, и он заработал всего 3 миллиона долларов за свой последний фильм.

В марте 2022 года он был вынужден взять восьмизначный жилищный кредит в City National Bank, прозванном "звездным банком" за его выгодные кредитные сделки с селебрити.

В настоящее время Депп находится в Европе, в туре с Hollywood Vampires, группой, которую он создал вместе с Элисом Купером и Джо Перри. Они играли в Лондоне в понедельник и сейчас направляются в Чехию.

Джонни Депп на концерте Фото: Getty

Ранее он нанес неожиданный визит в дом детства валлийского поэта Дилана Томаса после выступления во втором городе Уэльса, Суонси.

Известно, что Джонни Депп впал в немилость у голливудских продюсеров, после того, как бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Кульминацией стал судебный процесс над бывшей парой в прошлом году. Депп выиграл дело, но его финансовое положение явно пошатнулось.

Его убрали из франшизы "Пираты Карибского моря" и "Фантастические твари". Он практически перестал сниматься. Его последним фильмом стала историческая драма "Жанна Дюбарри", премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, но прежних многомиллионных гонораров Деппу уже не видать. Для сравнения, за роль Джека Воробья он получил 60 миллионов, а за роль в "Дюбарри" – всего три.

Напомним, ранее Фокус писал о том, на что Джонни Депп потратил свое огромное состояние в 650 миллионов долларов. Он покупал роскошные автомобили, дома, предметы искусства и путешествовал исключительно на частном самолете. Он купил Gulfstream GV за 14 миллионов долларов и тратил по 200 тысяч на топливо и зарплаты экипажа. В месяц Депп тратил по 2 миллиона долларов и игнорировал все призывы его менеджера уменьшить расходы. 75 миллионов долларов были потрачены на покупку и обслуживание 14 домов, включая французский замок, пять пентхаусов в Лос-Анджелесе и остров на Багамах. Также у Деппа была яхта, но он продал ее писательнице Джоан Роулинг.