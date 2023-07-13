Опасный пластик. Вода в пластиковых бутылках вредит вашему здоровью

Бутылка с водой наш частый спутник. Ее удобно взять с собой на тренировку, на прогулку или в поездку. Но бутылки из некоторого вида пластика могут провоцировать опасные заболевания.

Пластиковые бутылки практичны и экономичны, но некоторые типы пластиковых бутылок для воды могут превратить вашу ежедневную потребность в жидкости в опасность; Вот почему важно обращать внимание на пластик, из которого сделана ваша бутылка. Об этом пишет Container Faqs.

Изделия, изготовленные из пластика 2 (ПЭВП), пластика 5 (ПП) или пластика 7 (другое: тритан/обновленный тритан), считаются безопасными пластиковыми бутылками для повторного использования. Они имеют незначительный риск подвергать вас воздействию микропластика в течение длительного времени.

Пластиковые бутылки, контейнеры и другие предметы делают нашу жизнь проще и часто мы используем их продолжительное время. Как узнать, какую бутылку безопасно наполнять водой снова, а какую нельзя использовать?

Бутылка, которую безопасно наполнять водой, не выделяет никаких вредных химических соединений при комнатной температуре, не выделяет запаха и сохраняет свою целостность в течение длительного времени.

Безопасны ли пластиковые бутылки типа 2 (HDPE) для хранения воды?

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Пластик Тип 2 — наиболее экономичный и безопасный пластик, подходящий для хранения напитков и воды. При нормальной комнатной температуре вы вряд ли испытаете какие-либо побочные эффекты или вред. Однако при воздействии прямых солнечных лучей или при экстремальных температурах химический состав пластика может привести к незначительным побочным эффектам.

Поэтому рекомендуется хранить изделия из этого типа пластика при регулируемой температуре, никогда не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Безопасна ли бутылка из пластика 5 (PP) для повторного использования?

Да, бутылка из пластика 5 (PP) абсолютно безопасна для хранения воды. На самом деле, он считается самым безопасным пластиком из всех видов. В первую очередь это связано с тем, что этот пластик способен сохранять свою структурную целостность и не разлагаться (оставляя, таким образом, вредные канцерогенные химические вещества) при экстремально высоких температурах. Кроме того, он не содержит бисфенола А (BPA), который используется для придания жесткости пластику.

Из-за своей безопасности он является одним из наиболее часто используемых пластиков на рынке и используется, например, для изготовления детских бутылочек, где нет даже малейшего допуска на ошибку случайного воздействия химических веществ.

Безопасны ли бутылки из пластика типа 7 (другие) для наполнения водой?

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Пластик Тип 7 означает пластик, который не подходит ни к той, ни к другой категории. Поэтому вы должны быть предельно осторожны, когда дело доходит до выбора бутылок в этой категории.

Любой контейнер, содержащий BPA (бисфенол А), небезопасен для повторного наполнения водой, поскольку это соединение вызывает нарушение гормонального фона. Он способен имитировать гормон эстроген и вмешиваться в гормональную систему человека. Множество исследований показали, что бисфенол А может вызывать такие заболевания как рак груди, ожирение, диабет и другие.

Если ваша бутылка для воды изготовлена ​​из ПЭТ (тип 1), ее нельзя использовать повторно ни при каких обстоятельствах. Это связано с тем, что полиэтиленовые пластики имеют тенденцию выделять канцерогены в течение более длительного периода времени.

Первый пластик не так уж и плох, но его нужно хранить в холодном месте и не использовать повторно. Действительно, пластик 1 (ПЭТ) предназначен только для одноразового использования!

В зависимости от того, какой тип пластика используется в вашей бутылке, ее можно использовать повторно. Это связано с тем, что тип пластика, из которого изготовлена ​​бутылка, играет важную роль в ее способности разлагаться и портиться, что приводит к попаданию вредных микропластиков в организм.

Если вы все еще не уверены, какие пластиковые бутылки можно использовать повторно, выберите многоразовую бутылку, которая соответствует всем требованиям безопасности.

Фото: Freepik

Лучшие альтернативы пластиковым бутылкам

Стекло: стеклянные бутылки не содержат химических веществ, а также не впитывают вкусы и запахи. Употребляя воду из стеклянной тары, вы можете быть уверены, что в ней нет примесей.

стеклянные бутылки не содержат химических веществ, а также не впитывают вкусы и запахи. Употребляя воду из стеклянной тары, вы можете быть уверены, что в ней нет примесей. Керамика : керамика является идеальной заменой. В отличие от пластика, они пригодны для повторного использования и переработки, а если и попадают на свалку, то не выделяют в окружающую среду опасных ядов, которые попадают в океаны, на землю и даже в наши тарелки.

: керамика является идеальной заменой. В отличие от пластика, они пригодны для повторного использования и переработки, а если и попадают на свалку, то не выделяют в окружающую среду опасных ядов, которые попадают в океаны, на землю и даже в наши тарелки. Нержавеющая сталь: бутылки из нержавеющей стали являются отличной заменой пластиковым бутылкам, поскольку они экологичны, прочны, безопасны и просты в уходе.

бутылки из нержавеющей стали являются отличной заменой пластиковым бутылкам, поскольку они экологичны, прочны, безопасны и просты в уходе. Бумажные бутылки. Преимущество бумаги в том, что она разлагается значительно быстрее, чем пластик, несмотря на ее низкую прочность.

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Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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