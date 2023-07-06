Осторожно, грибок! Дерматолог назвала 3 инфекции, которые можно подхватить в бассейне
Бассейн сейчас едва ли не единственная возможность поплавать и освежиться в летние жаркие дни. Чем купание в бассейне может быть опасно для нашего здоровья, Фокусу рассказывает дерматолог Ольга Дидык.
Лето, солнце, пляж, бассейн с кристально чистой водичкой, но на самом ли деле она такая чистая, как нам кажется? Давайте разбираться. Чаще всего в бассейне можно подхватить грибковые заболевания (микоз кожи), кишечные инфекции и аллергический дерматит. О том, как заподозрить опасность и уберечь себя, рассказывает врач, косметолог-дерматолог Ольга Дидык.
Какая опасность подстерегает в бассейне
Грибки и кишечные заболевания, очень любят, влагу и тепло, поэтому бассейн — это идеальная среда для их развития.
"Большинство современных бассейнов, имеют качественную очистку и хлорирование, поэтому если выполняются все санитарные нормы, то риск заболеваний минимален. Если это коммерческое помещение, там также ведется книга очистки и хлорирования бассейна. Запомните, вода в бассейне должна быть идеально чистой, стенки бассейна без слизи и без какого-либо налета", — отмечает Ольга Дидык.
Как распознать болезнь?
Грибок. Грибковые заболевания имеют долгий инкубационный период, это может быть как несколько недель, так и месяцы.
"Чаще всего на теле это округлые пятна с ровными краями от 0.5 см в диаметре до 5 см и более, цвет пятен варьируется от ярко-розового до темно-коричневого. Преимущественно никаких ощущений больше нет. У некоторых людей может наблюдаться незначительный зуд. Грибок может проявиться на ногтях ног или рук. Пациенты обычно замечают изменение цвета ногтя, чаще всего это желтовато-беловатое пятно, иногда даже с серым оттенком, ноготь становится хрупкий, может меняться его форма и толщина", — говорит дерматолог.
Кишечные инфекции. Самые распространенные кишечные инфекции, которыми можно заразиться в бассейне, это ротавирус и энтеровирус. К сожалению, хлорированная вода не убивает ротавирусы, поэтому в этом случае нужно следить, чтобы вода из бассейна не попадала в желудочно-кишечный тракт. Особенно это касается детей, которые часто любят пить воду из бассейна.
Энтеровирусная инфекция проявляется повышением температуры, общей слабостью, сонливостью и везикулярной сыпью в виде пузырьков, наполненных жидкостью. Обычно они появляются на слизистой носоглотки и миндалинах.
В случае кишечных инфекций следует немедленно обращаться к врачу, чтобы избежать обезвоживания и общей интоксикации организма, особенно это касается детей.
Аллергический дерматит. Сыпь после посещения бассейна может быть также аллергической реакцией на антисептики, которыми дезинфицируют воду, другими словами, аллергический дерматит.
"Аллергический дерматит, преимущественно возникает в течение 24 часов, возникает внезапно. Чаще всего это сильный зуд, могут быть высыпания ярко-розового цвета, которые выступают, над ровным кожи, это пятна различной формы которые могут сливаться между собой. Поражается любая часть тела человека" — говорит Ольга Дидык.
Врач-дерматолог, Ольга Дидык рекомендует не заниматься самолечением, а сразу, как только вы видите похожие симптомы, обращаться к врачу. В вопросах, которые касаются кожных заболеваний, важно не затягивать, ведь, чем скорее начать лечение, тем быстрее можно получить положительный эффект.
Как себя защитить от возможного инфицирования?
- Старайтесь приходить в бассейн утром, когда вода продезинфицирована и чистая.
- Пользуйтесь индивидуальной обувью и полотенцем.
- Ни в коем случае не глотайте воду из бассейна
- Откажитесь от посещения бассейна, если вы недавно болели и еще не восстановились после болезни.
- Если у вас есть открытые раны, царапины и ссадины, лучше их заклеить пластырем, а после купания в бассейне, обработать.
- Обязательно после бассейна примите душ и намажьте кожу увлажняющим средством.
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