Осторожно, грибок! Дерматолог назвала 3 инфекции, которые можно подхватить в бассейне

Бассейн сейчас едва ли не единственная возможность поплавать и освежиться в летние жаркие дни. Чем купание в бассейне может быть опасно для нашего здоровья, Фокусу рассказывает дерматолог Ольга Дидык.

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Лето, солнце, пляж, бассейн с кристально чистой водичкой, но на самом ли деле она такая чистая, как нам кажется? Давайте разбираться. Чаще всего в бассейне можно подхватить грибковые заболевания (микоз кожи), кишечные инфекции и аллергический дерматит. О том, как заподозрить опасность и уберечь себя, рассказывает врач, косметолог-дерматолог Ольга Дидык.

Какая опасность подстерегает в бассейне

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Грибки и кишечные заболевания, очень любят, влагу и тепло, поэтому бассейн — это идеальная среда для их развития.

"Большинство современных бассейнов, имеют качественную очистку и хлорирование, поэтому если выполняются все санитарные нормы, то риск заболеваний минимален. Если это коммерческое помещение, там также ведется книга очистки и хлорирования бассейна. Запомните, вода в бассейне должна быть идеально чистой, стенки бассейна без слизи и без какого-либо налета", — отмечает Ольга Дидык.

Как распознать болезнь?

Грибок. Грибковые заболевания имеют долгий инкубационный период, это может быть как несколько недель, так и месяцы.

"Чаще всего на теле это округлые пятна с ровными краями от 0.5 см в диаметре до 5 см и более, цвет пятен варьируется от ярко-розового до темно-коричневого. Преимущественно никаких ощущений больше нет. У некоторых людей может наблюдаться незначительный зуд. Грибок может проявиться на ногтях ног или рук. Пациенты обычно замечают изменение цвета ногтя, чаще всего это желтовато-беловатое пятно, иногда даже с серым оттенком, ноготь становится хрупкий, может меняться его форма и толщина", — говорит дерматолог.

Кишечные инфекции. Самые распространенные кишечные инфекции, которыми можно заразиться в бассейне, это ротавирус и энтеровирус. К сожалению, хлорированная вода не убивает ротавирусы, поэтому в этом случае нужно следить, чтобы вода из бассейна не попадала в желудочно-кишечный тракт. Особенно это касается детей, которые часто любят пить воду из бассейна.

Энтеровирусная инфекция проявляется повышением температуры, общей слабостью, сонливостью и везикулярной сыпью в виде пузырьков, наполненных жидкостью. Обычно они появляются на слизистой носоглотки и миндалинах.

В случае кишечных инфекций следует немедленно обращаться к врачу, чтобы избежать обезвоживания и общей интоксикации организма, особенно это касается детей.

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Аллергический дерматит. Сыпь после посещения бассейна может быть также аллергической реакцией на антисептики, которыми дезинфицируют воду, другими словами, аллергический дерматит.

"Аллергический дерматит, преимущественно возникает в течение 24 часов, возникает внезапно. Чаще всего это сильный зуд, могут быть высыпания ярко-розового цвета, которые выступают, над ровным кожи, это пятна различной формы которые могут сливаться между собой. Поражается любая часть тела человека" — говорит Ольга Дидык.

Врач-дерматолог, Ольга Дидык рекомендует не заниматься самолечением, а сразу, как только вы видите похожие симптомы, обращаться к врачу. В вопросах, которые касаются кожных заболеваний, важно не затягивать, ведь, чем скорее начать лечение, тем быстрее можно получить положительный эффект.

Как себя защитить от возможного инфицирования?

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Старайтесь приходить в бассейн утром, когда вода продезинфицирована и чистая.

Пользуйтесь индивидуальной обувью и полотенцем.

Ни в коем случае не глотайте воду из бассейна

Откажитесь от посещения бассейна, если вы недавно болели и еще не восстановились после болезни.

Если у вас есть открытые раны, царапины и ссадины, лучше их заклеить пластырем, а после купания в бассейне, обработать.

Обязательно после бассейна примите душ и намажьте кожу увлажняющим средством.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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