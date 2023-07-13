Королева Камилла с сестрой показали идеальные образы для солнечного дня на трибунах Уимблдона

Чем ближе к финалу, тем чаще знаменитый теннисный турнир посещают члены королевской семьи.

Королева Камилла сделала перерыв в своих официальных мероприятиях и посетила вместе с сестрой четвертьфинал Уимблдона в среду. В тот день на корте играла Онс Жабер из Туниса, которая одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана. Об этом пишет Daily Mail.

Королева выбрала самое удачное время для визита. В тот день в королевской ложе собрались немало селебрити. Среди них были дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл с супругом, ее брат Питер, князь Монако Альбер II, сестра Кейт Миддлтон, звезда One Direction Лиам Пейн и актриса "Бриджертонов" Чаритра Чандран.

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75-летняя Камилла выбрала самый подходящий для Уимблдона дресс-код – белое платье с синей отделкой и лаконичные золотые украшения, включая ее любимые браслеты, которые она носит почти не снимая. Образ она дополнила стильным соломенным клатчем и кремовой шалью, явно помня о переменчивой погоде Уимблдона. Камилла выбрала платье от своего любимого дизайнера Анны Валентайн. Ее наряды она уже носила ранее.

Идеальный модный образ королевы Камиллы Фото: Getty Images

К ней присоединилась ее сестра Аннабель Эллиот и дамы с большим интересом наблюдали за происходящим на корте. К слову, это было первое сольное посещение Камиллой знаменитого теннисного турнира и ее первый Уимблдон, который она посетила в статусе королевы.

Также на трибунах была замечена 88-летняя Мэри Берри, знаменитая писательница, написавшая более 70 книг по кулинарии.

Королева Камилла занимала место в первом ряду на Центральном корте в Королевской ложе.

Королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот Фото: Getty Images

Тем временем на корте №1 Даниил Медведев одержал победу и обеспечил себе место в полуфинале Уимблдона, что повышает вероятность того, что принцесса Уэльская может столкнуться с перспективой передачи турнирного трофея российскому или белорусскому игроку.

Кейт Миддлтон является патронессой теннисного турнира, так что она будет вручать приз победителям. И, так как королевская семья неоднократно выражала поддержку Украине, которая воюет с Россией, ситуация может оказаться щекотливой, если победит российский теннисист.

Напомним, князь Альбер посетил Уимблдон без своей жены, княгини Шарлен. Она не появлялась на публике уже три недели, чем спровоцировала новые слухи о разладе. Вместо нее компанию князю составила его кузина Мелани-Антуанетта де Масси.