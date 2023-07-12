Князь Монако Альбер неожиданно приехал на Уимблдон без жены

Шарлен не появлялась на публике уже три недели. А ее муж поехал на теннисный турнир со своей кузиной.

Related video

Князь Монако Альбер внезапно появился на трибунах Уимблдонского теннисного турнира без жены, но в компании своей кузины Мелани-Антуанетты де Масси. Об этом пишет Daily Mail.

Таблоиды снова заподозрили княжескую чету в разладе, потому что Альбер приехал на Уимблдон без жены. И княгиня Шарлен не появлялась на публике уже почти месяц.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Компанию Альберу составила его кузина Мелани-Антуанетта де Масси. Мелани-Антуанетта – близкая подруга семьи. Считается, что именно она поддержала Шарлен, когда она вернулась из ЮАР после долгого отсутствия.

Князь Альбер и его кузина Мелани-Антуанетта де Масси на Уимблдоне Фото: Getty Images

Князь Альбер появился в Королевской ложе Уимблдона рядом с королевой Камиллой и отлично проводил время: они с Мелани-Антуанеттой все время шутили и болтали.

Они смотрели матч между Онс Жабер из Туниса и Еленой Рыбакиной, которая выступает за Казахстан.

К слову, победила Онс Жабер. Следующей ее соперницей будет Арина Соболенко, с которой она уже играла на Уимблдоне два года назад и уступила ей в четвертьфинале.

Князь Альбер на Уимблдоне

Также княгиня Шарлен отсутствовала на дне королевской семьи, на прошлой неделе. Тогда парой князя Альбера стала 58-летняя принцесса Монако Стефания, к которой присоединились ее сын Луи Дюкре с женой Мари и дочерью Камиллой Готлиб.

В последний раз Шарлен выходила в свет на церемонии вручения премии "Золотые нимфы" 20 июня и она никак не отреагировала в соцсетях, когда на прошлой неделе, 1 июля, она и князь Альбер отмечали 12-ю годовщину свадьбы.

Известно, что 38-летняя Мелани-Антуанетта, дочь двоюродной сестры принца Альберта Элизабет, поддерживала Шарлен во время ее возвращения в центр внимания после периода болезни и лечения от "истощения".

Мелани была постоянным участником королевских мероприятий с 2010 года, после того как взяла на себя роль своей матери Элизабет в качестве доверенного лица королевской семьи.

Однако, несмотря на кажущуюся легкость и близость, с которой Мелани-Антуанетта вписывается в королевский круг, генеалогическое древо наполнено гораздо более сложной историей.

Утверждается, что ее бабушка Антуанетта де Монако, баронесса де Масси, которая была старшей сестрой Ренье, однажды вынашивала план свергнуть его с престола с помощью порочных слухов о том, что он не может зачать наследника.

В марте этого года французский журнал ROYAUTÉ заявил, что принц и бывший олимпийский чемпион по плаванию находятся в процессе развода, но Дворец быстро опроверг все слухи.

Но Шарлен все-таки отсутствовала в Монако большую часть 2021 года, когда лечилась в своей родной Южной Африке, и по возвращении была госпитализирована в швейцарскую клинику.

Она пропустила седьмой день рождения своих близнецов Габриэллы и Жака и десятую годовщину свадьбы с Альбером.

С тех пор в таблоидах периодически появляются слухи о том, что Шарлен и Альбер разводятся, но они снова появляются вместе и кажутся идеальной парой. Ранее Фокус писал о том, что княжеская чета провела свою брачную ночь в разных отелях. Сразу после свадьбы появились слухи о том, что Шарлен пыталась сбежать с собственной свадьбы и ее поймали только в аэропорту.

Впрочем, скоро Netflix начнет снимать сериал о князьях Монако. Причем участие в нем примут члены семьи, которые и расскажут все секреты. Некоторым уже несколько сотен лет. Например, считается, что над Домом Гримальди нависло проклятье ведьмы.