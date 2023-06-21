Шарлен посетила прием в Монако в оригинальном вечернем платье и бриллиантах

Княгиня Шарлен без мужа и детей посетила церемонию вручения премий в Монте-Карло.

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Впервые за долгое время княгиня Монако Шарлен вышла в свет сама, а не в сопровождении мужа. Она посетила церемонию вручения премии "Золотые нимфы" во время 62-го телефестиваля в Монте-Карло во вторник. И выбрала для своего эффектного появления очень оригинальный наряд. Об этом пишет Town and Country.

Шарлен вышла на красную дорожку в лаконичном темно-синем вечернем платье, которое не скрывало ее атлетическую фигуру.

Княгиня Шарлен на красной дорожке церемонии "Золотые нимфы" Фото: Getty Images

И дополнила образ бриллиантовыми украшениями: серьгами, браслетом и колье.

45-летняя Шарлен излучала уверенность и произвела настоящий фурор на красной дорожке. После она позировала с гостями церемонии: актерами телесериала Buddy Games, американским актером Джошем Дюамелем, Майклом Луизи и Дэном Баккедалем.

В последнее время она нечасто посещает светские события, а если и посещает, то в компании своего супруга.

Шарлен с гостями церемонии: актерами телесериала Buddy Games Фото: Getty Images

Таблоиды утверждают, что она это делает ради того, чтобы поддержать имидж княжеского дома и создать впечатление, что у нее с супругом все в порядке. Ведь ранее ходили слухи, что они с Альбером на грани развода. Во дворце все отрицают.

Ранее она присоединилась к своему мужу, чтобы приветствовать баскетболистов во дворце Монако на прошлой неделе.

Члены королевской семьи вместе со своим сыном, маленьким принцем Жаком, поздравили игроков AS Monaco Basket (ASM) и руководящий персонал после того, как они выиграли элитный чемпионат Франции по баскетболу.

А тем временем члены княжеской семьи собираются рассказать историю рода Гримальди всему миру.

Племянники князя Альбера II Андреа и Пьер Казираги — собираются снять серию исторических драматических фильмов в сотрудничестве с Netflix. Жена Пьера и муж племянницы Альберта Шарлотта Казираги также будут сотрудничать.

История князей Монако оказалась не менее интересной и скандальной, чем история королевской семьи Великобритании. Первого князя Монако прокляла девушка, которую он изнасиловал, а отец Альбера и вовсе хотел жениться на совсем другой женщине. Грейс Келли появилась в его жизни гораздо позже.

Сам Альбер, прежде чем жениться на Шарлен, также не сходил с первых полос светских хроник, потому, что вел жизнь богатого плейбоя и встречался с супермоделями.