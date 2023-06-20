Родовое проклятье, романы с циркачами и побег невесты: Netflix снимет сериал о князьях Монако

История предков князя Альбера настолько шокирующая, что журналисты сомневаются, все ли покажут в новом проекте.

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Известно, что британская королевская семья является самой популярной семьей монархов в мире. И они даже обзавелись собственным сериалом "Корона", пусть, по слухам, они им и недовольны. Но вовсе не предки короля Чарльза являются главными возмутителями спокойствия в мире монархов. Княжеская семья Монако вполне может составить им конкуренцию. Про князей снимут новый сериал Netflix, но туда явно войдут не все скандалы. Об этом пишет Daily Mail.

"Сплетни придумали в Монако", — сказал однажды покойный правитель князь Ренье III. И он точно знал о чем, говорил, ведь, если верить самой пикантной истории крошечного средиземноморского княжества, то Дом Гримальди веками жил под проклятием ведьмы.

Согласно преданию, в 13 веке князь Ренье I похитил и изнасиловал прекрасную девушку, которая, чтобы отомстить, стала ведьмой и наложила на его семью родовое проклятие: "Никогда Гримальди не обретет истинного счастья в браке".

Беглый обзор скандальной личной жизни членов королевской семьи Монако на протяжении столетий, безусловно, мало что дает для семейного счастья. Но самый очевидный признак того, что легендарное проклятие может иметь какое-то значение, появился в 1982 году.

Тогда Грейс Келли, жена Ренье III и бывшая голливудская суперзвезда, потеряла контроль над своей машиной и разбилась, упав со скалы. Ей было всего 52 года.

Теперь, четыре десятилетия спустя, представители последнего поколения Гримальди пообещали приоткрыть завесу над своей раздираемой скандалами семьей.

Двое внуков Ренье III — племянники принца Альбера II Андреа и Пьер Казираги — собираются снять серию исторических драматических фильмов в сотрудничестве с Netflix. Жена Пьера и муж племянницы Альберта Шарлотта Казираги также будут сотрудничать.

Пьер Казираги Фото: Dior

Проект, съемки которого должны начаться в следующем году, многими рассматривается как циничная попытка подражать огромному успеху потокового гиганта с проектом "Корона" о королевской семье Великобритании.

И, как и в случае с "Короной", наверняка будут заданы вопросы об исторической достоверности того, что мы видим на экране.

На данный момент известно, что первый фильм расскажет о драматической истории происхождения семьи, начиная с того момента, когда пират Франсуа Гримальди и его люди захватили замок на Скале Монако в 1297 году.

Пират Франсуа Гримальди Фото: Wikipedia

Он умер, не оставив наследника, оставив своих кузенов — во главе с "проклятым" Ренье I — управлять крошечным княжеством, меньшим по площади, чем Центральный парк Нью-Йорка.

Ренье I - первый князь Монако Фото: Wikipedia

Но это только начало — по словам продюсеров, планируется продолжить историю Гримальди "через поколения".

Хотя, сколько поколений это будет охватывать, безусловно, является предметом споров.

В самом деле, непристойная личная жизнь нынешнего принца Монако Альбера II такова, что может шокировать и тех, кто пережил скандальную "Корону".

65-летний князь Альбер, единственный сын князя Ренье III и Грейс Келли, стал править Монако после смерти своего отца в 2005 году.

Князь Альбер

Однако к тому времени у него уже давно была репутация плейбоя.

Несмотря на застенчивое и неуклюжее поведение, в юности его часто видели с моделями на гламурных мероприятиях, и у него даже были романтические отношения как с Клаудией Шиффер, так и с Наоми Кэмпбелл.

Затем, в 1987 году, всего через пять лет после смерти его матери, бывшая модель Playboy Беа Фидлер сенсационно заявила, что у нее родился сын от принца после однодневной связи в Мюнхене, во время которой, по ее словам, "сорвал с нее трусики своими зубами".

Альбер отказался признать ребенка, тест на отцовство был отрицательным, но репутационный ущерб был нанесен.

Почти два десятилетия спустя своей речи во время вступления в должность в 2005 году князь пообещал очистить сомнительную финансовую репутацию Монако и руководствоваться "моралью, честностью и этикой".

Однако менее чем через месяц журнал Paris Match опубликовал 10-страничный материал, в котором описывался роман Альбера и стюардессы Николь Кост.

Результатом романа, который завязался на борту рейса Air France из Ниццы в Париж стал сын Александр, родившийся в 2002 году.

Николь Кост и Александр

В этот раз князь Монако признал сына.

В следующем, 2006 году, бывшая официантка из Калифорнии Тамара Ротоло сделала ДНК-тест, чтобы подтвердить свое давнее заявление о том, что ее дочь Джазмин, которой тогда было 14 лет, также дочь принца. У них был роман, когда она отдыхала во Франции в 1991 году.

Это было невероятно неловко для Альберта, который ранее отрицал, что он является отцом.

Названный "князем поневоле", Альбер однажды холодно заявил, что "женится только тогда, когда умрет Ренье [его отец]".

И в 2011 году он, наконец, сделал это, женившись на олимпийской чемпионке по плаванию из Южной Африки Шарлен Уиттсток на роскошной церемонии, которая обошлась в 55 миллионов долларов, и на которой присутствовали такие гости, как дизайнер Карл Лагерфельд, актер Роджер Мур и певица Ширли Бэсси.

Шарлен рассказывала журналу Tatler, что у нее буквально "подкосились колени" при первой встрече с принцем.

Но во время церемонии она плакала, хоть и говорила потом, что просто разволновалась.

Свадьба Альбера и Шарлен

Согласно сообщениям французских СМИ, Шарлен пыталась бежать обратно в Южную Африку по крайней мере три раза за несколько недель до их свадьбы, возможно, после того, как узнала, что у жениха есть еще один ребенок от любовницы.

Говорят, что во время одной из попыток побега она зашла так далеко, что попросила убежища в посольстве Южной Африки в Париже.

Сообщается, что в другой раз ее остановила служба безопасности Монако по пути в аэропорт Ниццы. Говорят, что ее уговорили вернуться с предложением сделки, по которой ей нужно было продержаться достаточно долго, чтобы подарить своему мужу наследника. Хотя заявления о побеге были официально опровергнуты.

В 2014 году она родила близнецов Жака и Габриэллу, но быстро всплыли слухи о семейной ссоре.

Князь Альбер с женой и детьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

В 2019 году она призналась в редком интервью, что ей "иногда трудно улыбаться" и воспитывать детей нелегко.

А в конце 2020 года, в прессе снова обсуждали роман Альбера с некоей бразильянкой "Марисой С.", которая утверждала, что родила от Альбера дочь.

По ее словам, Альбер сказал ей, что он канадский дипломат, их роман длился две недели, и она забеременела. В то время Альберт уже был в отношениях с Шарлен. Адвокаты Альбера все отрицали.

После последовал отъезд Шарлен в Южную Африку весной 2021 года, где она провела почти год. И в Монако вернулась только после того, как, по слухам, Альбер заключил с ней сделку.

Княгиня Шарлен сразу после возвращения из Африки Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

На данный момент 45-летняя княгиня все еще находится в Монако со своей семьей, но СМИ утверждают, что они с Альбером на грани развода, что во дворце упорно отрицают.

Впрочем, сестры Альбера, Каролина и Стефания, тоже внесли свою скандальную лепту.

Кнзяь Ренье с детьми

После романов с различными знаменитостями, в том числе с актерами Робом Лоу и Энтони Делоном, Каролина вышла замуж за французского плейбоя Филиппа Жюно, когда ей было всего 19 лет, только чтобы расторгнуть брак менее чем через два года.

Принцесса Каролина Фото: Getty Images

Ее второй муж, итальянский аристократ Стефано Казираги, от которого у нее было трое детей, погиб в аварии на моторной лодке. И она рассталась со своим третьим и последним мужем, принцем Эрнстом Ганноверским, после десяти лет брака, хотя официально они так и не развелись.

Однако по сравнению с младшей сестрой принцессой Стефанией Каролина кажется тихоней.

Принцесса Стефания

В 1995 году Стефания нарушила королевскую традицию и вышла замуж за своего бывшего телохранителя полиции Даниэля Дюкре, от которого у нее было двое детей.

Однако, когда в следующем году появились фотографии, на которых он изменяет ей с женщиной, которая когда-то носила титул "Мисс Голая грудь Бельгии", Стефания была убита горем.

Позже у нее был роман с женатым цирковым дрессировщиком, но замуж она вышла за акробата Адана Переса, который был на 10 лет моложе ее. Их союз продлился всего 10 месяцев.

Но их отец, князь Ренье III, тоже не отставал. У него был 10-летний роман с французской киноактрисой Жизель Паскаль, с которой он познакомился еще студентом в 1940-х годах, прежде чем жениться на Грейс Келли.

Свадьба Ренье и Грейс Келли Фото: Getty Images

Но свадьба с Паскаль расстроилась, когда сестра Ренье, принцесса Антуанетта, распространила слухи о том, что актриса бесплодна.

Мать Ренье III, принцесса Шарлотта, прославилась, в свою очередь, романом со знаменитым похитителем драгоценностей по имени Рене "Тростник" Жирье. А ее брак распался после слухов о гомосексуальности ее супруга. А на свет она появилась после бурного романа прадеда Альбера, князя Луи с певицей парижского кабаре еще в 1897 году.

Князь Ренье и княгиня Шарлотта

Словом, если сериал Netflix все-таки будет снят, то он явно будет куда более скандальным, чем проект "Корона" и мемуары принца Гарри.

Напомним, на днях княгиня Шарлен и князь Альбер вместе появились на публике, опровергая слухи о скором разводе.