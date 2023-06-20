Родове прокляття, романи з циркачами та втеча нареченої: Netflix зніме серіал про князів Монако

Історія предків князя Альбера настільки приголомшлива, що журналісти сумніваються, чи все покажуть у новому проєкті.

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Відомо, що британська королівська родина є найпопулярнішою родиною монархів у світі. І вони навіть обзавелися власним серіалом "Корона", хай, з чуток, вони їм і незадоволені. Але зовсім не предки короля Чарльза є головними збурювачами спокою у світі монархів. Княжа родина Монако цілком може скласти їм конкуренцію. Про князів знімуть новий серіал Netflix, але явно увійдуть не всі скандали. Про це пише Daily Mail.

"Плітки придумали в Монако", — сказав якось покійний правитель князь Реньє III. І він точно знав про що, говорив, адже, якщо вірити найпікантнішій історії крихітного середземноморського князівства, то Дім Гримальді століттями жив під прокляттям відьми.

Згідно з переказами, в 13 столітті князь Реньє I викрав і зґвалтував прекрасну дівчину, яка, щоб помститися, стала відьмою і наклала на його родину родове прокляття: "Ніколи Гримальді не здобуде справжнього щастя у шлюбі".

Побіжний огляд скандального особистого життя членів королівської родини Монако упродовж століть, безумовно, мало що дає для сімейного щастя. Але найочевидніша ознака того, що легендарне прокляття може мати якесь значення, з'явився 1982 року.

Тоді Грейс Келлі, дружина Реньє III та колишня голлівудська суперзірка, втратила контроль над своєю машиною та розбилася, впавши зі скелі. Їй було лише 52 роки.

Тепер, через чотири десятиліття, представники останнього покоління Гримальді пообіцяли відкрити завісу над своєю родиною, що роздирається скандалами.

Двоє онуків Реньє III – племінники принца Альбера II Андреа та П'єр Казірагі – збираються зняти серію історичних драматичних фільмів у співпраці з Netflix. Дружина П'єра та чоловік племінниці Альберта Шарлотта Казіраги також співпрацюватимуть.

П'єр Казірагі Фото: Dior

Проєкт, знімання якого мають розпочатися наступного року, багатьма розглядається як цинічна спроба наслідувати величезний успіх потокового гіганта з проєктом "Корона" про королівську родину Великобританії.

І, як і у випадку з "Короною", напевно, будуть поставлені питання про історичну правдивість того, що ми бачимо на екрані.

На цей час відомо, що перший фільм розповість про драматичну історію походження сім'ї, починаючи з того моменту, коли пірат Франсуа Ґрімальді та його люди захопили замок на Скалі Монако у 1297 році.

Пірат Франсуа Грімальді Фото: Wikipedia

Він помер, не залишивши спадкоємця, залишивши своїх кузенів — на чолі з "проклятим" Реньє I — управляти крихітним князівством, меншим за площею, ніж Центральний парк Нью-Йорка.

Реньє I – перший князь Монако Фото: Wikipedia

Але це лише початок — за словами продюсерів, планується продовжити історію Ґрімальді "через покоління".

Хоча скільки поколінь це охоплюватиме, безумовно, є предметом суперечок.

Справді, непристойне особисте життя нинішнього принца Монако Альбера II таке, що може шокувати й тих, хто пережив скандальну "Корону".

65-річний князь Альбер, єдиний син князя Реньє III та Грейс Келлі, став правити Монако після смерті свого батька у 2005 році.

Князь Альбер

Проте на той час він уже давно мав репутацію плейбою.

Попри сором'язливу і незграбну поведінку, в юності його часто бачили з моделями на гламурних заходах, і він навіть мав романтичні стосунки як з Клаудією Шиффер, так і з Наомі Кемпбелл.

Потім, 1987 року, лише через п'ять років після смерті його матері, колишня модель Playboy Беа Фідлер сенсаційно заявила, що у неї народився син від принца після одноденного зв'язку в Мюнхені, під час якої, за її словами, "зірвав із неї" трусики своїми зубами”.

Альбер відмовився визнати дитину, тест на батьківство був негативним, але репутаційні збитки було завдано.

Майже через два десятиліття своєї промови під час вступу на посаду у 2005 році князь пообіцяв очистити сумнівну фінансову репутацію Монако і керуватися "мораллю, чесністю та етикою".

Проте через місяць журнал Paris Match опублікував 10-сторінковий матеріал, в якому описувався роман Альбера і стюардеси Ніколь Кост.

Результатом роману, який зав'язався на борту рейсу Air France з Ніцци до Парижа, став син Александр, який народився у 2002 році.

Ніколь Кост та Александр

На цей раз князь Монако визнав сина.

Наступного 2006 року колишня офіціантка з Каліфорнії Тамара Ротоло зробила ДНК-тест, щоб підтвердити свою давню заяву про те, що її дочка Жасмін, якій тоді було 14 років, також дочка принца. У них був роман, коли вона відпочивала у Франції 1991 року.

Це було неймовірно ніяково для Альберта, який раніше заперечував, що він є батьком.

Названий "князем мимоволі", Альбер якось холодно заявив, що "одружується тільки тоді, коли помре Реньє [його батько]".

І у 2011 році він, нарешті, зробив це, одружившись з олімпійською чемпіонкою з плавання з Південної Африки Шарлен Віттсток на розкішній церемонії, яка коштувала 55 мільйонів доларів і на якій були присутні такі гості, як дизайнер Карл Лагерфельд, актор Роджер Мур і співачка Ширлі Бессі.

Шарлен розповідала журналу Tatler, що в неї буквально підкосилися коліна при першій зустрічі з принцом.

Але під час церемонії вона плакала, хоч і казала потім, що просто розхвилювалась.

Весілля Альбера та Шарлен

Згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, Шарлен намагалася бігти назад до Південної Африки принаймні тричі за кілька тижнів до їхнього весілля, можливо, після того, як дізналася, що наречений має ще одну дитину від коханки.

Кажуть, що під час однієї зі спроб втечі вона зайшла так далеко, що попросила притулку у посольстві Південної Африки у Парижі.

Повідомляється, що вдруге її зупинила служба безпеки Монако на шляху до аеропорту Ніцци. Кажуть, що її вмовили повернутися з пропозицією угоди, за якою їй потрібно було протриматися досить довго, щоби подарувати своєму чоловікові спадкоємця. Хоча заяви про втечу офіційно спростували.

У 2014 році вона народила близнюків Жака та Габріеллу, але швидко спливли чутки про сімейну сварку.

Князь Альбер із дружиною та дітьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

2019 року вона зізналася в рідкісному інтерв'ю, що їй "іноді важко посміхатися" та виховувати дітей нелегко.

А наприкінці 2020 року в пресі знову обговорювали роман Альбера з якоюсь бразилійкою "Марисою С.", яка стверджувала, що народила від Альбера доньку.

За її словами, Альбер сказав їй, що він канадський дипломат, їхній роман тривав два тижні, і вона завагітніла. На той час Альберт вже був у відносинах із Шарлен. Адвокати Альбера усе заперечували.

Після пішов від'їзд Шарлен до Південної Африки навесні 2021 року, де вона провела майже рік. І в Монако повернулася тільки після того, як, за чутками, Альбер уклав угоду з нею.

Княгиня Шарлен одразу після повернення з Африки Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

На цей час 45-річна княгиня все ще перебуває у Монако зі своєю родиною, але ЗМІ стверджують, що вони з Альбером на межі розлучення, що у палаці заперечують.

Втім, сестри Альбера, Кароліна і Стефанія теж внесли свій скандальний внесок.

Кнзяь Реньє з дітьми

Після романів з різними знаменитостями, у тому числі з акторами Робом Лоу та Ентоні Делоном, Кароліна вийшла заміж за французького плейбоя Філіпа Жюно, коли їй було лише 19 років, тільки щоб розірвати шлюб менш як через два роки.

Принцеса Кароліна Фото: Getty Images

Її другий чоловік, італійський аристократ Стефано Казірагі, від якого мала троє дітей, загинув в аварії на моторному човні. І вона розійшлася зі своїм третім і останнім чоловіком, принцом Ернстом Ганноверським, після десяти років шлюбу, хоча офіційно вони так і не розлучилися.

Однак у порівнянні з молодшою сестрою принцесою Стефанією Кароліна здається тихонею.

Принцеса Стефанія

1995 року Стефанія порушила королівську традицію і вийшла заміж за свого колишнього охоронця поліції Даніеля Дюкре, від якого в неї було двоє дітей.

Однак, коли наступного року з'явилися фотографії, на яких він зраджує їй з жінкою, яка колись носила титул "Міс Голі груди Бельгії", Стефанію було вбито горем.

Пізніше в неї був роман з одруженим цирковим дресувальником, але заміж вона вийшла за акробата Адана Переса, який був на 10 років молодший за неї. Їхній союз тривав лише 10 місяців.

Але їхній батько, князь Реньє III, теж не відставав. Він мав 10-річний роман із французькою кіноакторкою Жизель Паскаль, з якою він познайомився ще студентом у 1940-х роках, перш ніж одружитися з Грейс Келлі.

Весілля Реньє та Грейс Келлі Фото: Getty Images

Але весілля з Паскаль засмутилося, коли сестра Реньє, принцеса Антуанетта, поширила чутки про те, що акторка безплідна.

Мати Реньє III, принцеса Шарлотта, прославилася, своєю чергою, романом зі знаменитим викрадачем коштовностей, на ім'я Рене "Тросник" Жир'є. А її шлюб розпався після чуток про гомосексуальність її чоловіка. А на світ вона з'явилася після бурхливого роману прадіда Альбера, князя Луї зі співачкою паризького кабаре ще 1897 року.

Князь Реньє та княгиня Шарлотта

Словом, якщо серіал Netflix таки буде знятий, то він явно буде набагато скандальнішим, ніж проєкт "Корона" та мемуари принца Гаррі.

Нагадаємо, днями княгиня Шарлен та князь Альбер разом з'явилися на публіці, спростовуючи чутки про швидке розлучення.