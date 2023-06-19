Княгиня Шарлен вийшла у світ в ідеальному літньому образі

Княгиня Монако повернулася до світського життя і склала компанію своєму чоловікові та синові, принцу Жаку.

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Княгиня Монако Шарлен продемонструвала ідеальний літній стиль, з'явившись цими вихідними в компанії свого чоловіка, князя Альбера та їхнього спільного сина, принца Жака, на заході у княжому палаці. Про це пише Daily Mail.

Члени княжої родини разом зі своїм сином, маленьким принцом Жаком, посміхалися, вітаючи гравців AS Monaco Basket (ASM) та керівний персонал поряд із їхнім трофеєм через два дні після того, як вони виграли елітний чемпіонат Франції з баскетболу.

45-річна Шарлен була втіленням літнього стилю в шовковому топі без рукавів та звужених кремових штанах, стягнутих срібним поясом. Вона зробила легкий макіяж, уклала коротке волосся і доповнила образ парою простих діамантових сережок та золотистих босоніжок.

Принц Жак, який не відходив від матері, виглядав особливо чарівно у світло-блакитній сорочці на ґудзиках та темно-синіх шортах.

Княгиня Шарлен із сином та чоловіком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлен із сином та чоловіком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

ASM заробили свій перший титул чемпіона після поразки від "Метрополітанс Булонь-Леваллуа" (92–85) цього тижня.

Нагадаємо, наступного місяця Альбер і Шарлен відзначать 12-ту річницю весілля. Попри чутки про те, що князівське подружжя збирається розлучатися, вони стали частіше з'являтися разом.

Княгиня Шарлен із сином та чоловіком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Так, нещодавно Шарлен та Альбер відвідали гала-вечерю Гран-прі Формули-1 у Монте-Карло. І княгиня більше не з'являється на публіці без своєї обручки. Раніше критики вважали, що його часта відсутність – це ознака швидкого розлучення.

Раніше Фокус писав про найдорожчі королівські весілля сучасності. І весілля Шарлен та Альбера, яке відбулося у 2011 році, опинилося у списку. Триденне свято коштувало 53 мільйони фунтів стерлінгів. І Шарлен виглядала, як справжня принцеса в сукні від Armani, прикрашене 40 000 кристалами Сваровські, перлами та 20 000 перламутрових крапельок.

Втім, весілля батьків Альбера, актриси Грейс Келлі та князя Реньє, було ще шикарнішим. Адже в її плануванні брали участь найкращі голлівудські фахівці.