Чем детство детей Кет Миддлтон отличается от детства их отца и дедушки-короля

Детство Чарльза и самой королевы Елизаветы проходило в компании нянек и родителей они почти не видели.

Друг принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказал, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, по сути, будут первыми, у кого будет нормальное детство в кругу семьи. И это явно окажет влияние на их будущее. Об этом пишет People.

"У королевских семей на протяжении поколений не было возможности правильно построить эти основы, но у них есть", — отметил источник, пояснив, что принцы Луи и Джордж, а также их сестра принцесса Шарлотта получили уникальную возможность и растут в кругу семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают своих детей, не так, как это делалось раньше в королевской семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

Королеву Елизавету, ее сестру Маргарет, короля Чарльза, его сестру и братьев в основном воспитывали гувернантки. Потом они отправились в частные школы. Так, принц Чарльз большую часть своего детства провел в интернатах, и почти не видел родителей, которые постоянно были в разъездах, или заняты официальными мероприятиями.

Принц и принцесса Уэльские проявили более практичный подход, когда дело доходит до воспитания детей и особенно принца Джорджа, как будущего наследника.

Пара "сознательно стремилась достичь чувства нормальности", — эксклюзивно сообщает близкий источник.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

И это было семейное решение — принц Уильям и принцесса Кейт получили прямое разрешение от королевы Елизаветы, а затем принца Чарльза, на то, чтобы больше сосредоточиться на семье, а не на королевских обязанностях.

В детстве король Чарльз месяцами оставался с бабушкой и нянями, а королева Елизавета с мужем отправлялись в длительные поездки.

Вместо этого принц Джордж сопровождал своих родителей в нескольких зарубежных поездках, включая поездку в Новую Зеландию и Австралию, когда ему было всего 9 месяцев. После в путешествия с родителями отправлялись принцесса Шарлотта и принц Луи.

Этот шаг последовал за прецедентом, созданным принцессой Дианой, которая настояла на том, чтобы пригласить принца Уильяма в турне, когда он был ребенком.

"Участие Уильяма действительно сделало его другим. Диана, неожиданно для всех, буквально совершила революцию в воспитании королевских детей. Это было потрясающе", — сказала Джейн Коннорс, автор книги "Королевские визиты в Австралию".

Но, как известно, детство принца Уильяма и его брата Гарри было сильно омрачено несчастливым браком его родителей и нежелательным вниманием фотографов.

Маленькие принцы Гарри и Уильям с родителями Фото: Getty Images

"Когда он пошел в школу, это было похоже на цирк. Бедный маленький мальчик должен был участвовать в фотосессиях. К счастью, сегодня это стало более личным делом",- говорит королевский биограф Ингрид Сьюард.

Но у принца Уильяма и принцессы Кейт все-таки есть помощники. Им помогают ее родители: Кэрол и Майкл Миддлтон. А также детей принца и принцессы Уэльских доверяют няне Марии Терезе Туррион Борралло, которая была частью семьи с тех пор, как Джордж был младенцем.

Но Кейт и Уильям стараются максимально участвовать в жизни своих детей. Они регулярно отвозят их в школу и следят за тем, чтобы они оставались дома почти каждый вечер к их возвращению.

Поскольку Кейт Миддлтон выросла в обычной семье, она изначально была против того, чтобы ее детей воспитывали "традиционно".

"Происходя из другой среды, она ценит важность семейного времяпрепровождения. Она не воспитывалась в тех аристократических кругах, где родители видят детей только по паре часов в день", — резюмировал источник.

Напомним, ранее стало известно, что в семье Кейт Миддлтон скоро будет пополнение. Ее брат Джеймс Мидддлтон и его жена Ализе Тевене ждут первенца.