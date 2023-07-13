Безумие "Барбенгеймера": как два фильма этого лета породили неожиданный кроссовер (фото)

21 июля состоятся премьеры двух фильмов "Барби" и "Оппенгеймера" и фанаты собираются совместить две полярные эмоции.

Что произойдет, если два самых ожидаемых фильма 2023 года дебютируют на одной неделе? Фанатское кроссоверное мероприятие, известное как Barbenheimer, или "Барбенгеймер". Фанаты по всему миру всерьез намерены посмотреть в один день фильмы и Греты Гервиг и Кристофера Нолана и объединить необъединимые впечатления. Об этом пишет TIME.

"Барби" режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях выйдет 21 июля. "Оппенгеймер", фильм Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы с Киллианом Мерфи выходит в тот же день.

Один из постеров, посвященных "Барбенгеймеру" Фото: Соцсети

И кинозрители наслаждаются возможностью отпраздновать однодневный кинематографический опыт просмотра двух полярно противоположных фильмов подряд.

Трейлер "Барбенгеймера"

Радикально отличаются и промо обеих фильмов. В случае с "Барби" Марго Робби и Райаном Гослингом все окрашено в розовые цвета, а Марго, исполнительница главной роли, меняет кукольные наряды. Мрачная история от Нолана, конечно, не отличается позитивом даже на красных дорожках. К тому же у Мерфи репутация не самого улыбчивого актера.

Голливуд — это все о "Барбенгеймере"

В этом феномене примет участие Том Круз, звезда другого блокбастера этого лета, "Миссия невыполнима".

Круз уже сказал Sydney Morning Herald, что планирует сначала увидеть "Оппенгеймера", а затем "Барби" и билеты он уже купил. Как и билеты на "Индиану Джонса".

Том Круз с другом идет на оба фильма

К нему уже присоединились создатели "Барби". Гервиг и Робби отчитались, что планируют устроить себе киномарафон и посмотреть "Оппенгеймера", а потом новые фильмы "Миссия невыполнима" и "Индиана Джонс".

Марго Робби и Грета Гервиг с билетами на лучшие фильмы этого лета

И Нолан, и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи не могли не заметить, что происходит, и Нолан сказал IGN: "Я думаю, что те из нас, кто любит фильмы, действительно ждали, когда снова будет переполненный рынок, и теперь это случилось. И это потрясающе".

А Мерфи заявил, что это здорово. И он обязательно сходит на "Барби".

"Я пойду смотреть "Барби". Я не могу дождаться, чтобы увидеть это. Я думаю, что это просто здорово для индустрии и для зрителей, что у нас есть два замечательных фильма от замечательных режиссеров, выходящих в один день. Можно целый день провести в кино, что может быть лучше?", — сказал актер.

Планирование идеального дня "Барбенгеймера"

Если селебрити готовятся к дню премьеры со всей серьезность, то рядовые зрители и подавно. Так, 22-летняя Мария Каррильо примет участие в "Барбенгеймере" со своими друзьями, потому что это будет кинотеатральный релиз, не похожий ни на один другой с тех пор, как в 2020 году начался COVID-19. "Мне всегда нравилось ходить в кино, и это будет весело", — говорит она.

Каррильо и бесчисленное множество других онлайн-пользователей уже создают кроссоверные постеры и трейлеры, а также с нетерпением ждут создания специальных товаров. А футболки уже получили первые заказчики.

Футболка с "Барбенгеймером"

И конечно зрители дают советы о том, как удобно и недорого посмотреть оба фильма в кинотеатрах или разработать идеальный маршрут просмотра "Барбенгеймера". Который может включать в себя все, от коктейля "Мимоза" до душа и кофе со льдом и виски в японском баре до прослушивания правильной музыки для настроения и смены наряда.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

По словам Элизабет Франк, коммерческого директора AMC и исполнительного вице-президента по мировым программам, на сегодняшний день в кинотеатрах AMC было продано более 20 000 билетов, для желающих увидеть "Барби" и "Оппенгеймера" в один и тот же день.

До 21 июля продлятся одни дебаты: в каком порядке зрители должны смотреть фильмы? Один TikToker говорит, что не будет начинать с "Барби". "Извините, вы тоже сначала едите десерт? Сначала "Оппенгеймер", потом "Барби", это наука", — отметил он.

Другие не согласны: "Люди, впервые увидевшие "Барби", сходят с ума", — написал другой пользователь, посчитавший, что после розового безумия "Барби" нужно охладить свой пыл.

Постер к "Барбенгеймеру" Фото: Соцсети

Мария Каррильо оказалась в том лагере, что оставляет "Барби" на десерт".

"В этом больше смысла, потому что "Оппенгеймер" действительно тяжелый фильм", — говорит она. После она и ее друзья переоденутся и отправятся на просмотр "Барби".

Она ожидает, что оба фильма оправдают их ожидания. На данный момент она наслаждается сценарием блокбастера, который бывает раз в жизни, и всем, что он принес.

Правда таблоиды ранее писали, что Нолан был не в восторге, что его драма выходит в один день с фильмом о куклах и даже просил перенести премьеру. Но все осталось как есть. И "Барбенгеймер" стал идеальной иллюстрацией к абсурдной реальности нашего времени.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Не исключено, что кинокомпании Warner Bros. ("Барби") и Universal Pictures ("Оппенгеймер") могли намеренно выпустить свои фильмы в один день. Такой маркетинговый ход называют контрпрограммированием — суть в том, чтобы опубликовать одновременно два проекта, предназначенных для разных аудиторий, и так позволить им полностью отработать потенциал.

Трейлер фильма "Барби"

И хоть эти фильмы изначально рассматривались, как соперники, теперь они, похоже, стали союзниками. Самыми неожиданными союзниками, которые могли появиться только в Голливуде.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

Напомним, во время промо фильма "Барби" Марго Робби уже много раз меняла наряды, вдохновленные образами культовой куклы. И в Лондоне она появилась в эффектном розовом платье, в точности, как у Барби 1960-х.