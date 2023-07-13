Раскрасьте мир под настроение: с чем носить цветные очки летом 2023

Ставку на цветные очки в сезоне лето 2023 сделали в своих коллекциях самые престижные дома моды: Versace, Dior, Chanel и другие.

Модные очки в модной оправе летом не только спасают от солнца, если они темные, но и способны раскрасить мир вокруг в разные цвета радуги и стать интересным акцентом стильного образа. Издание The Symbol отмечает, что очки с цветными стеклами не стоит игнорировать, а необходимо активно включать их в свой ансамбль, выходя на улицу. Еще один существенный плюс таких очков – их, в отличие от темных, не обязательно снимать в помещении.

Самые известные мировые бренды в этом сезоне активно используют цвет очков в своих образах. Причем с одинаковым успехом смотрятся как темные очки в ярких оправах, а не только черных или белых, а и очки с цветными стеклами: желтыми, розовыми, голубыми, зелеными.

Такие очки одинаково уместно смотрятся как с простым ансамблем из джинсов и майки или футболки, так и с деловыми костюмами, придавая им нотку свободы и женственности.

Что касается формы очков, то в летом 2023 нет какого-то особого требования к ним. Она может быть любой: круглой, квадратной, в виде сердечек, треугольной. Но если вы отдаете предпочтение весной классике, которая будет популярна еще не один сезон, лучше выбирать модели классической формы — cat eye или прямоугольной. Они не только никогда не выходят из моды, но и удивительным образом подходят любой форме лица.

Если говорить об оправе, то она, в отличие от формы, все же должна быть более продуманной. Эксперты моды рекомендуют выбирать нейтральный оттенок (белый или черный) или же в тон стекол. Два ярких цвета на таком небольшом аксессуаре будут смотреться слишком кричаще.

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