Остановят съемки "Гладиатора 2": сотни тысяч голливудских актеров готовятся к масштабной забастовке

Стачка остановит съемки "Гладиатора 2" с Полом Мескалем, а также второй частью картины "Мортал Комбат" и, вероятно, работу над новым сезоном сериала "Дом Дракона".

Гильдия киноактеров США готовится к самой масштабной забастовке в истории. В ней примут участие почти 160 тысяч голливудских актеров. Об этом пишет издание Variety.

Стачка актеров начнется 14 июля и станет первым подобным событием за последние 43 года.

Причина забастовки заключается в нежелании работодателей — Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) — согласовать условия нового контракта, в котором Гильдия киноактеров США требует повышения оплаты труда актеров среднего звена, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

По словам президента Гильдии актрисы Фрэн Дрешер, продюсерские компании не желают слышать требования актеров.

Стоит отметить, что хотя требования о повышении заработной платы касается актеров среднего звена и массовки, так как гонорар звезд Голливуда обсуждается с каждым актером и актрисой отдельно, многие знаменитости заявили о своей готовности принять участие в забастовке из солидарности с коллегами. Среди них Мерил Стрип, Бен Стиллер, Джениффер Лоуренс, а также Констанс Ву.

После начала стачки члены Гильдии не будут сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в рекламных кампаниях для продвижения проектов. Также артисты прекратят давать интервью, размещать публикации в социальных сетях, посвященные проектам, и посещать премьеры кинолент.

Забастовка остановит съемки "Гладиатора 2" с Полом Мескалем, а также работу над второй частью картины "Мортал Комбат". Кроме того, с большой вероятностью прекратится работа над новым сезоном сериала "Дом Дракона".

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