Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"

Интервью снимали на станции метрополитена "Майдан Незалежности" осенью 2022 года.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Эмми 2023". И в категории "Лучший документальный сериал или специальный выпуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special) было номинировано интервью президента Украины Владимира Зеленского известному телеведущему Дэвиду Леттерману. Об этом сообщается на сайте премии.

Интервью было записано осенью 2022 году на станции киевского метро "Майдан Незалежности", которая тогда была закрыта и использовалась как бомбоубежище. Там также проводились пресс-конференции и прочие важные мероприятия.

Интервью Владимира Зеленского Дэвиду Леттерману

Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix. 26 декабря интервью с украинским президентом было опубликовано в свободном доступе.

Также в этой категории номинированы:

интервью "Свет, который мы несем: Мишель Обама и Опра Уинфри";

телешоу "Стенли Туччи: В поисках Италии";

телешоу "Вкушайте нацию с Падмой Лакшми";

сериал "Объединенные оттенки Америки".

75-я церемония награждения "Эмми", где отмечают лучшие телевизионные проекты года, состоится 18 сентября. В этом году в лидерах по количеству номинаций оказались сериалы "Наследники" (27 номинации), "Одни из нас" (24 номинации), "Белый Лотос" (24 номинации) и "Тед Лассо" (21 номинация).

Трейлер сериала "Наследники"

Список основных номинантов на премию Эмми-2023

Лучший драматический сериал:

Наследники (Succession)

Дом дракона (House of the Dragon)

Одни из нас (The Last of Us)

Белый лотос (The White Lotus)

Корона(The Crown)

Андор (Andor)

Шершни (Yellowjackets)

Лучше звоните Солу (Better Call Saul)

Лучший актер первого плана в драматическом сериале:

Джефф Бриджес — "Старик"

Киран Калкин — "Наследники"

Брайан Кокс — "Наследники"

Боб Оденкерк — "Лучше звоните Солу"

Педро Паскаль — "Одни из нас"

Джереми Стронг — "Наследники"

Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:

Мелани Лински — "Шершни"

Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"

Керри Рассел — "Дипломатка"

Белла Рамзи — "Одни из нас"

Сара Снук — "Наследники"

Шэрон Хорган — "Заговор сестер Гарви"

Лучший комедийный сериал:

"Барри"

"Быть присяжным"

"Медведь"

"Начальная школа "Эбботт"

"Тед Лассо"

"Убийства в одном здании"

"Удивительная миссис Мэйзел"

"Уэнсдэй"

Лучший актер в комедийном сериале:

Джейсон Сигел — "Терапия"

Джейсон Судейкис — "Тед Лассо"

Джереми Аллен Уайт — "Медведь"

Билл Хейдер — "Барри"

Мартин Шорт — "Убийства в одном здании"

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Куинта Брансон — "Начальная школа "Эбботт"

Рэйчел Броснахэн — "Удивительная миссис Мейзел"

Наташа Лионн — "Покерфейс"

Дженна Ортега — "Уэнсдэй"

Кристина Эпплгейт — "Прощай навсегда"

Лучший мини-сериал:

"Грызня"

"Дейзи Джонс и The Six"

"Монстр: История Джеффри Дамера"

"Оби-Ван Кеноби"

"Флейшман в беде"

Лучший актер в мини-сериале/телефильме:

Кумэйл Нанджиани — "Добро пожаловать в Чиппендейлс"

Эван Питерс — "Монстр: История Джеффри Дамера"

Дэниэл Рэдклифф — "Странный: История Эла Янковича"

Майкл Шеннон — "Джордж и Тэмми"

Тэрон Эджертон — "Черная птица"

Стивен Ян — "Грызня"

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме:

Али Вонг — "Грызня"

Лиззи Каплан — "Флейшман в беде"

Райли Кио — "Дейзи Джонс и The Six"

Кэтрин Хан — "Прекрасные мелочи"

Доминик Фишбэк — "Рой"

Джессика Честейн — "Джордж и Тэмми"

Напомним, церемонию вручения премии может омрачить страйк голливудских актеров. Ранее о забастовке объявили сценаристы, из-за чего множество популярных проектов было поставлено на паузу. Теперь к ним присоединились и актеры.

Причина забастовки заключается в нежелании работодателей — Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) — согласовать условия нового контракта, в котором Гильдия киноактеров США требует повышения оплаты труда актеров среднего звена, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.