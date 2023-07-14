Шакира продемонстрировала эффектный total-black образ (фото)

Артистка посетила вечеринку, которую организовал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

46-летняя колумбийская певица Шакира продемонстрировала эффектный total-black образ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены посетила летнюю вечеринку British Vogue x Self Portrait в Лондоне. Мама двоих появилась на публике в черном кружевном топе с вырезами, когда она прибыла в Chiltern Firehouse.

Артистка соединила свой топ с массивными атласными брюками и добавила себе роста в черных туфлях на платформе.

Шакира положила вещи первой необходимости в блестящую круглую серебристую сумочку и прикрыла глаза солнцезащитными очками "кошачий глаз", украшенными драгоценностями.

Волосы Шакиры были уложены традиционным для нее способом. А на лице звезда сцены сделала легкий макияж.

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Шакира Фото: Getty Images

Колумбийская певица присоединилась к таким звездам, как Рита Ора, Эмили Ратаковски на вечеринке, которую организовал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Шакира Фото: Getty Images

Напомним, Шакира посетила показ Viktor&Rolf в наряде с гигантскими буквами "Нет".

Также Фокус писал о новом вероятном романе Шакиры.