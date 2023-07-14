Джонни Депп не приедет в Россию: в чем причина

Американский кинопродюсер и ассистент актера Стивен Дойтерс объяснил, о чем на самом деле шла речь в нашумевшем обращении Деппа.

Видеообращение, в котором 60-летний голливудский актер Джонни Депп говорит о том, что приедет в Россию со своим фильмом "Жанна Дюбарри" и желает россиянам "беречь себя", произвело эффект разорвавшейся бомбы на поклонников знаменитости. Многие фанаты искренне были разочарованы такой позицией суперзвезды. Однако, как оказалось, все совсем не так, как это представила российская пропаганда и подхватили многие отечественные СМИ. На самом деле Депп адресовал свои слова не россиянам. Его обращение записали в связи с мировой премьерой исторической картины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский кинопродюсер и ассистент актера Стивен Дойтерс.

"Нет. Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет", – ответил он на вопрос поклонников, правда ли, что распространяют СМИ о планах Деппа относительно РФ.

Фото: Twitter

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Напомним, что во время предпоказа фильма "Жанна Дюбарри" в Москве зрители прослушали обращение актера, в котором он поблагодарил за просмотр и пообещал "увидеться". По данным росСМИ, он планирует приехать в Россию.

"Наш фильм "Жанна Дюбарри", я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя, увидимся", — сказал Депп на записи. Как следует из видео, страну посещение актер не называет, что не помешало пропаганде создать очередной фейк.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп пожертвовал более 23 миллионов гривен на благотворительность, а совсем недавно взял огромный кредит для ремонта своего голливудского особняка.