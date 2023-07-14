Королева ягод. 6 удивительных преимуществ ежевики для здоровья

Ежевику называют "королевой черных ягод", а все благодаря ее витаминно-минеральному составу. В этой ягоде много антиоксидантов, мало калорий, углеводов и жиров. Ежевика улучшает здоровье мозга, борется с раком и помогает сохранить здоровье сердца.

Ежевика – это настоящий мультивитаминный комплекс, ведь в составе этих ягод много витамина С, витамины Е, Р, РР, К, витамин А, витамины группы В. А еще в ягодах ежевики много клетчатки, содержится марганец, калий, натрий, фосфор, железо. Об этом пишет Healthline.

Ежевика сладкая, но слегка терпковатая ягода, но ее польза для здоровья выходит далеко за рамки оригинального вкуса.

Большое содержание витамина С

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В одной порции ежевики (200 г) содержится половина суточной дозы витамина С – 30,2 мкг. Витамин С отвечает за образование коллагена в костях, за соединительную ткань и кровеносные сосуды. Витамин С способствует:

заживлению ран;

регенерации кожи;

уменьшению количества свободных радикалов;

уменьшению симптомов простуды;

усваиванию железа.

Витамин С действует как антиоксидант, помогая уменьшить окислительный стресс в организме, и таким образом предотвратить развитие онкозаболеваний.

Большое количество клетчатки

В ежевике содержится много клетчатки, в одной чашке почти 8 г. Недостаток клетчатки в рационе грозит проблемами с пищеварением: вздутие живота, дискомфорт в животе, запоры. Согласно исследованию 2013 года, недостаточное потребление клетчатки увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают:

снизить уровень холестерина;

регулярному опорожнению кишечника;

контролировать уровень сахара в кров;

дольше ощущать сытость после еды;

питать здоровые кишечные бактерии.

Источник витамина К

Фото: Pixabay

Витамин К помогает крови сворачиваться, именно благодаря ему при порезах, из раны не течет обильно крови. Также витамин К играет важную роль в метаболизме костей, поэтому его дефицит может стать причиной истончения костей и переломов.

В чашке ежевики содержится треть рекомендованной суточной нормы витамина К – 29 мкг.

Однако будьте осторожны с продуктами богатыми витамином С и К, если вы принимаете препараты для разжижения крови. Обсудите со своим врачом количество ежевики, которое будет полезно и безопасно для вас.

Высокое содержание марганца

Марганец чрезвычайно важен для нашего организма, так как он играет важную роль в развитии костей и иммунной системы. Также марганец помогает нашему организму усваивать аминокислоты, углеводы и холестерин. Марганец играет основную роль в формировании коллагена, а помогает ему фермент, пролидаза, который также способствует правильному заживлению ран. Он помогает предотвратить остеопороз и контролировать уровень сахара в крови.

Одна чашка сырой ежевики содержит 0,9 миллиграмма марганца, что составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы.

Способствует улучшению здоровья мозга

Фото: Pixabay

Исследования доказывают, что употребление таких ягод, как ежевика, может улучшить здоровье мозга и помочь предотвратить потерю памяти во взрослом возрасте.

Это возможно благодаря тому, что антиоксиданты в ежевике помогают бороться со свободными радикалами и изменяют взаимодействие нейронов мозга. Это способно уменьшить воспаление мозга, которое обычно приводит к когнитивным и двигательным проблемам в старости.

Поддерживает здоровье ротовой полости

Согласно исследованию 2013 года ежевику можно использовать как ежедневное средство по ходу за зубами. Результаты исследование показали, что экстракт ежевики обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами против некоторых типов бактерий, вызывающих заболевания полости рта.

Необходимы дополнительные исследования, но ученые предполагают, что экстракт ежевики помогает предотвращать и контролировать заболевания десен и кариес.

Напомним, черная смородина способна бороться со многими вирусными инфекциями, улучшает память, помогает при острых и хронических заболеваниях.

Ранее Фокус писал о том, что ягоды малины являются источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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