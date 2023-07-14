Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор не ушли в отпуск: названа причина

Не исключено, что когда отпуск все же начнется, принц и принцесса Уэльские какой-то его отрезок проведут в Балморале, как это было до смерти Елизаветы II.

Несмотря на то, что половина лета уже пролетела, принц Уильям и Кейт Миддлтон до сих пор не ушли в отпуск, чтобы традиционно провести время со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, у которых сейчас летние каникулы. Как сообщает Hellо, на этой неделе принц Уильям усердно работал, посетив Вистманс-Вуд в Дартмуре, древний лесной массив на земле герцогства Корнуолл. Наследник престола получил право собственности на поместья после восшествия на престол своего отца. Он показал невероятной красоты снимки и видео пейзажей на официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"Чудесный лес Вистмана. Поистине красивое природное пространство в поместье герцогства Корнуолл, которым может наслаждаться каждый. В течение следующих 20 лет герцогство будет восстанавливать этот древний лесной массив, удваивая его размер, предоставляя дом для некоторых редких видов и поощряя процветание природы", – говорится в подписи.

В начале недели Уильям открыл новый ресторан и атриум в питомнике герцогства Корнуолла недалеко от Лостуитиэля. Оранжерея была построена в рамках девятимесячного проекта расширения и предлагает сезонное меню из свежих продуктов из садов.

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Пара также, вероятно, отложит свои планы на отпуск до завершения Уимблдона. Принц и принцесса обычно присутствуют на финалах и вручают трофеи победителям.

Как супруги планируют провести будущий отпуск, тоже пока неизвестно. Не исключено, что они вместе с детьми посетят Балморал, где скончалась покойная королева. Елизавета II обычно проводила несколько недель в своей шотландской резиденции и принимала членов семьи. Однако их поездка, скорее всего, состоится во второй половине летних каникул, поскольку официальный сайт замка сообщил, что он будет открыт для публики еще две недели.

Ранее Фокус писал, что больше всего нравится принцу Уильяму в его жене.