Супермодель Карли Клосс родила второго ребенка (фото)

Ребенок появился на свет еще 11 июля, но о его рождении пара рассказала не сразу.

30-летняя американская супермодель Карли Клосс второй раз стала мамой. Радостную новость в своем Instagram сообщил ее 38-летний муж Джошуа Кушнер.

"Добро пожаловать 11.07.2023!" – подписал снимок счастливый отец. Несмотря на то, что ни имени, ни пола ребенка он не указал, изображение малыша в голубой шапочке может свидетельствовать о рождении сына.

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О том, что в семье снова ожидается пополнение, пара сообщила во время посещения Met Gala в мае. Тогда бывшая модель Victoria’s Secret продемонстрировала свой живот в облегающем черном платье-колонне, украшенном длинными нитями жемчуга и бисером на талии. По словам модели, она не зря выбрала это мероприятие, чтобы рассказать о своем положении.

"Это самая важная ночь в мире моды, и я искренне удивлена, что смогла так долго хранить это в секрете", – сказала Карли.

У Клосс и Кушнера уже подрастает сын Леви Джозеф, родившийся в сентябре 2021 года.

Фото первенца очень напоминает снимок второго ребенка пары

За три года до этого пара связала себя узами брака в северной части штата Нью-Йорк.

Беременная Карли Клосс со своим старшим сыном

В апреле 2022 года супермодель рассказала на Today Show о том, как изменились ее приоритеты с тех пор, как она стала матерью.

"У меня был такой момент: "Вау, каждая женщина, у которой есть ребенок, каждый родитель проходит через это. Это просто самый глубокий опыт, о котором я не знала, пока не родила ребенка. Приоритеты меняются. Все меняется. Я думаю, что последние несколько лет изменили и нас. Прежде всего, я стала намного эффективнее распоряжаться своим временем. Теперь я действительно везде успеваю", – призналась она.

Также Клосс искренне призналась в любви к мужу:

"Я встретила, вышла замуж и безумно люблю свою вторую половинку. Он действительно мой партнер. Он мой партнер по жизни. Он мой лучший друг. Он – моя вторая половина. Я не знала, что могу так любить кого-то, и я чувствую, что почти выросла с ним. Я встретила его, когда мне было 19".

Ранее Фокус писал, что Карли Клосс пришла на премьеру нового "Индианы Джонса", которая состоялась в мае 2023 года в Каннах.