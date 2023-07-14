Новолуние в Раке 17 июля 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

В понедельник, 17 июля, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

Чего ожидать от июльского Новолуния?

Новолуние в знаке Рака наступит в понедельник, 17 июля, в 21:31 по киевскому времени.

Так как Рак — самый семейный знак Зодиака, то нас ожидает период, когда больше внимания будет требовать домашние и бытовые вопросы, тема недвижимости и места жительства, воспитания детей, а также взаимоотношения с родителями.

Новолуние могут сильно повлиять на ваше эмоциональное состояние, есть риск испытать много деструктивных эмоций, стоит быть осторожнее.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

планировать ближайшее будущее, особенно с семьей;

решать семейные финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl