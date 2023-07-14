Жизнь до "Барби": в Сети появились фото Марго Робби до того, как она стала очень известной

Марго Робби, до того, как стать суперзвездой, снимала квартиру вместе с друзьями и посещала дешевые ночные клубы.

Сейчас 33-летняя актриса Марго Робби может похвастаться ролями в популярных фильмах, миллионным состоянием, огромными гонорарами и всемирной известностью. Но в британских СМИ появились фото, изображающие звезду до того, как она стала знаменитой. Об этом пишет Daily Star.

Это сейчас Робби живет в особняке в Лос-Анджелесе, стоимостью в 2,1 миллиона долларов. А до 2016 года она жила в Клэпхеме, районе Южного Лондона и снимала квартиру с шестью друзьями в ветхом доме, который они иронично называли "Усадьбой".

Вечера они проводили в Infernos, дешевом ночном клубе. Сама Марго описывала его так: "Все пьяные и такие потные. Все в беспорядке. К тому времени, как я добиралась до клуба, я уже выглядела настолько отвратительно, что никто не будет смотреть на меня дважды".

Однако стоит помнить, что в то врем Марго Робби уже прославилась. В 2013 году она снялась вместе с Леонардо Ди Каприо в голливудском блокбастере "Волк с Уолл-Стрит". Но жить как кинозвезда, она не хотела.

Марго Робби и Лео Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит"

"Это были лучшие дни в моей жизни. Для меня место, где ты живешь и чем занимаешься, должно быть простым и удобным, иначе как получится отдохнуть. Клэпхем всегда был обычным. Тебя там просто оставляли в покое и это идеально мне подходило", — рассказывала Марго.

Даже после того, как в 2017 году она переехала в Лос-Анджелес, где она сейчас живет со своим британским мужем-продюсером Томом Акерли, она вела решительно скромный, англофильский образ жизни.

В интервью она рассказывала, что до сих пор держит в кошельке две карты Oyster для поездок в лондонском метро и обожает реалити-шоу ITV "Остров любви". А на вопрос, как она оказалась не в лучшем отеле Лондона, поясняет, что всегда была самостоятельной и хотела жить просто.

Марго Робби родилась в Австралии и она третья из четырех братьев и сестер. Их родители развелись. Так что она рано научилась заботиться сама о себе.

"Если я хотела чего-то определенного, я просто делала это сама", — говорит она. Марго даже вспоминает, что когда ей в детстве нужны были деньги, она продавала игрушки своего брата.

Марго работала уборщицей, готовила сэндвичи и была продавщицей в магазине для серфинга. А когда она захотела стать актрисой, то просто отправилась в Мельбурн, где ночевала на диванах у друзей.

В 2008 году она получила первую роль Донны Фридман в сериале "Соседи", который ранее положил начало карьере Кайли Миноуг, Рассела Кроу и Гая Пирса.

"Я многим обязана этому сериалу. Это дало мне реальный шанс поработать над своим ремеслом. Это была идеальная подготовка для Голливуда, и я вечно ему благодарна", — говорила Марго.

После трех лет работы в сериале Марго переехала в Америку в 2011 году, где сыграла стюардессу в недолговечном телесериале Pan Am, а затем получила свою прорывную роль в фильме Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит" про банкира Белфорта, роль которого исполнил Ди Каприо.

Марго предложили роль жены Белфорта, Наоми, когда она влепила Лео пощечину во время прослушивания.

Трейлер фильма "Волк с Уолл-стрит"

В 2014 году, играя второстепенную роль в фильме "Французская сюита" о Второй мировой войне, она познакомилась со своим будущим мужем Акерли.

В итоге Марго, Акерли и еще пять человек из лондонской съемочной группы так сдружились, что решили жить вместе.

"Мы подумали: "Разве не было бы забавно, если бы мы все жили вместе?". Кто-то сказал: "Но вы не живете в Лондоне", а я сказала: "Я нигде не живу. Я перееду", — рассказала актриса.

Марго Робби с друзьями по лондонской квартире Фото: Instagram

Так она и поступила, подписав договор об аренде недвижимости, выбранной из соображений доступности даже для самого низкооплачиваемого члена съемочной группы, три дня спустя, прежде чем рвануть на "Золотой глобус" в Лос-Анджелес, где был номинирован "Волк с Уолл-стрит".

Робби была настолько далека от светских тусовок, что как-то, как она сама рассказывала, на каком-то приеме болтала полчаса с принцем Гарри, думая, что это Эд Ширан.

Ее коллега по фильмe "Легенда о Тарзане" Александр Скарсгард рассказывал: "Она жила в доме с шестью другими людьми, у них было что-то вроде братства, а по выходным она уезжала в Амстердам и спала на двухъярусных кроватях в молодежном общежитии, или на какой-нибудь музыкальный фестиваль в северной Англии и спала там в палатке".

Соседи по дому так хорошо поладили, что в 2015 году четверо из них — Робби, Акерли, София Керр и Джози Макнамара — основали продюсерскую компанию Lucky Chap. Сейчас ее стоимость оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов, и его задача состоит в том, чтобы "создавать женские истории".

Марго Робби с друзьями по лондонской квартире Фото: Instagram

Компания спродюсировала фильмы "Я, Тоня" в 2017 году, "Подающая надежды молодая женщина" с Кэри Маллиган в главной роли в 2020 году, и теперь "Барби".

Марго Робби и Том Акерли успешно скрывали свой роман и свою свадьбу. Только в недавнем интервью Марго призналась, что на ее девичнике в Австралии был стриптизер в костюме Гарри Поттера, потому что она обожает книги Джоан Роулинг.

А уже в 2017 пара переехала в Лос-Анджелес. Но Марго все равно не слишком часто рассказывает о своей личной жизни и не собирается тратить деньги на то, что, как она говорит, ей не нужно. Впрочем, во время промо-тура "Барби" она очень часто меняла наряды, каждый раз одеваясь в стиле новой куклы Барби.

Также Фокус писал о забавном явлении, которое уже получило название "Барбенгеймер". 21 июля выходят два самых ожидаемых фильма этого лета: "Барби" и "Оппенгеймер" и зрители хотят совместить эмоции от двух максимально несхожих картин.