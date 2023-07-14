Марго Робби позировала на фотосессии в очаровательном розовом костюме за 61 тысячу гривен

Знаменитость сменила десятки нарядов в пресс-туре грядущего фильма "Барби".

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Марго Робби, которая сыграла главную роль в новом фильме "Барби", снова появилась в очаровательном наряде. Для фотоколла фильма Греты Гервиг в Лондоне знаменитость выбрала очаровательный розовый образ. Об этом пишет Daily Mail.

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33-летняя австралийская актриса продемонстрировала свои длинные загорелые ноги в мини-юбке, которую она сочетала с подходящим жакетом с более темной розовой отделкой и объемными рукавами. Костюм от Vivienne Westwood стоимостью 61 тысячу гривен подобрал для звезды стилист Эндрю Мукамал.

Изюминкой последнего образа стали огромные причудливые розовые туфли с меховой отделкой спереди. Ансамбль Марго дополнила подходящей сумочкой и украшениями от Tiffany & Co. Робби сделала безупречный макияж и уложила свои светлые волосы в идеальный локоны.

Марго Робби Фото: Getty Images

Звезда фильма "Волк с Уолл-Стрит" упорно работала над образами, вдохновленными Барби, на протяжении всего пресс-тура своего фильма, каждый раз выглядя так, будто она выходила прямо из кукольного Дома мечты.

Напомним, на премьере в Лос-Анджелесе Марго Робби отказалась от уже привычного розового и воссоздала черный наряд популярной игрушки Mattel 1960 года.

А пока фанаты ждут премьеры, которая состоится 20 июля, они могут попытать счастья и попробовать снять розовый дом Барби, который находится в Малибу. Копия кукольного дома находится в частном владении.