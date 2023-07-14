Марго Роббі позувала на фотосесії в чарівному рожевому костюмі за 61 тисячу гривень

Знаменитість змінила десятки вбрань у престурі майбутнього фільму "Барбі".

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Марго Роббі, яка зіграла головну роль у новому фільмі "Барбі", знову з'явилася в чарівному вбранні. Для фотокола фільму Грети Гервіг у Лондоні знаменитість обрала чарівний рожевий образ. Про це пише Daily Mail.

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33-річна австралійська акторка продемонструвала свої довгі засмаглі ноги в міні-спідниці, яку вона поєднала з підходящим жакетом з темнішим рожевим оздобленням і об'ємними рукавами. Костюм від Vivienne Westwood вартістю 61 тисячу гривень підібрав для зірки стиліст Ендрю Мукамал.

Родзинкою останнього образу стали величезні химерні рожеві туфлі з хутряною обробкою спереду. Ансамбль Марго доповнила відповідною сумочкою і прикрасами від Tiffany & Co. Роббі зробила бездоганний макіяж і уклала своє світле волосся в ідеальні локони.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Зірка фільму "Вовк з Волл-Стріт" наполегливо працювала над образами, натхненними Барбі, упродовж усього прес-туру свого фільму, щоразу маючи такий вигляд, ніби вона виходила прямо з лялькового Будинку мрії.

Нагадаємо, на прем'єрі в Лос-Анджелесі Марго Роббі відмовилася від уже звичного рожевого і відтворила чорне вбрання популярної іграшки Mattel 1960 року.

А поки фанати чекають прем'єри, яка відбудеться 20 липня, вони можуть спробувати щастя і спробувати зняти рожевий будинок Барбі, що розташований у Малібу. Копія лялькового будинку знаходиться в приватному володінні.