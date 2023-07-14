Как подольше сохранить купальник в идеальном состоянии: 4 простых совета

Даже самый красивый и удобный купальник может потерять форму и цвет, если его неправильно стирать и хранить.

Дорогой и качественный купальник говорит о его владелице лучше тысячи слов. Но даже недешевые вещи могут испортиться или потерять свой вид, если игнорировать правила ухода за ними. Издание The Symbol рассказывает четыре простых правила, которые помогут подольше сохранить этот предмет летнего гардероба в надлежащем состоянии.

После использования – прополоскать

Вдоволь накупавшись в океане, море или бассейне, сначала прополосните купальник под проточной водой, чтобы смыть соль или хлорку. И то, и другое приводят к потере цвета и деформации ткани, если купальник после возвращения в номер просто повесить сушить. Если на купальник попали солнцезащитный крем или масло и оставили на нем пятна, их лучше удалять специальным мягким пятновыводителем, потерев вручную.

Сушить – только в тени

На ярком солнце даже самый лучший купальник может выгореть. Поэтому, когда прополоснете его, повесьте сушиться купальник в тени, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Простирнув купальник, отожмите его, но без фанатизма, выверните наизнанку и повесьте сушиться в горизонтальном виде. Еще один момент, который не стоит игнорировать: купальник должен высохнуть до конца. Когда прячете его в комод, он не должен быть влажным и пахнуть сыростью, иначе не избежать плесени на ткани.

Аккуратная стирка

Купальники спокойно можно стирать в машинке, но не нужно это делать слишком часто. Даже самое лучшее бикини от постоянных стирок потеряет краски и форму. Лучше всего стирать его раз в неделю на деликатном режиме с добавлением мягкого средства для стирки.

Ни в коем случае не сушите купальник в сушильной машине: это может привести к механическим повреждениям.

Правильное хранение

Чтобі купальник служил не один сезон, прячьте его подальше от солнечного света, сложив в специальный текстильный мешок вроде тех, в которых дети носят "сменку" в школу. Купальники нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, поскольку рискуете получить неприятный запах.

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