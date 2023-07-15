Принц Гарри потерял свой королевский акцент, переехав в США, — эксперт

В начале 2020 года младший сын короля Чарльза III и его жена Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали на другой материк.

Принц Гарри потерял "шикарный" акцент, переехав в США. Об этом пишет Mirror.

Младший сын короля Чарльза III медленно строит свою новую жизнь как бывший член королевской семьи Великобритании.

38-летний герцог Сассекский и его 41-летняя жена Меган Маркл в 2020 году оставили должности старших членов королевской семьи, а в том же году переехали в Калифорнию с сыном Арчи. В июне 2021 у супругов также родилась дочь Лилибет Диана.

Эксперт по речи обнаружила, что акцент принца Гарри стал звучать несколько по-другому, когда он начал жить в США.

Специалист Эмма Серлин утверждала, что в промо-видео, которое он снял в прошлом году для своей инициативы по психическому здоровью BetterUp, голос герцога кажется отличным от других его британских родственников.

Принц Гарри Фото: Getty

Серлин объяснила, что речь основателя Invictus Games показывает, что он больше "из народа", чем королевской крови.

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"Акцент Гарри теперь звучит гораздо более округлым и средним, а не высшим классом", — рассказала она. "Он дружелюбный принц, он обаятельный, он общается с людьми. Он сын своей матери".

Принц Гарри Фото: Getty Images

Его покойная мать, принцесса Диана, также была известна как "Народная принцесса" из-за того, как она любезно взаимодействовала с другими.

"Теперь он с народом гораздо более откровенным образом. Он всегда уменьшал и смягчал классический королевский акцент, но раньше он был гораздо более близким к королевской семье", — добавила эксперт.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл понимают, что "зашли слишком далеко".

Также Фокус писал о воссоединении детей герцогов Сассекских с другими членами королевской семьи.