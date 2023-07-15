Принц Гарри потерял свой королевский акцент, переехав в США, — эксперт
В начале 2020 года младший сын короля Чарльза III и его жена Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали на другой материк.
Принц Гарри потерял "шикарный" акцент, переехав в США. Об этом пишет Mirror.
Младший сын короля Чарльза III медленно строит свою новую жизнь как бывший член королевской семьи Великобритании.
38-летний герцог Сассекский и его 41-летняя жена Меган Маркл в 2020 году оставили должности старших членов королевской семьи, а в том же году переехали в Калифорнию с сыном Арчи. В июне 2021 у супругов также родилась дочь Лилибет Диана.
Эксперт по речи обнаружила, что акцент принца Гарри стал звучать несколько по-другому, когда он начал жить в США.
Специалист Эмма Серлин утверждала, что в промо-видео, которое он снял в прошлом году для своей инициативы по психическому здоровью BetterUp, голос герцога кажется отличным от других его британских родственников.
Серлин объяснила, что речь основателя Invictus Games показывает, что он больше "из народа", чем королевской крови.
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"Акцент Гарри теперь звучит гораздо более округлым и средним, а не высшим классом", — рассказала она. "Он дружелюбный принц, он обаятельный, он общается с людьми. Он сын своей матери".
Его покойная мать, принцесса Диана, также была известна как "Народная принцесса" из-за того, как она любезно взаимодействовала с другими.
"Теперь он с народом гораздо более откровенным образом. Он всегда уменьшал и смягчал классический королевский акцент, но раньше он был гораздо более близким к королевской семье", — добавила эксперт.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл понимают, что "зашли слишком далеко".
Также Фокус писал о воссоединении детей герцогов Сассекских с другими членами королевской семьи.