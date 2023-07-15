Король и королева Испании появились на публике с дочерьми (фото)
Королева Летиция с принцессами Леонор и Софией продемонстрировали летние образы.
Король Испании Филипп VI и королева Летиция появились на публике с дочерьми-подростками. Об этом пишет Hola.
17-летняя Леонор и 16-летняя София присоединились к монаршим персонам во время публичного мероприятия в Мадриде.
Старшая дочь королевской четы выбрала цветастое длинное платье от испанского бренда Zara. Тем временем младшая надела розовое мини-платье, держа курс на Barbiecore (тоже от испанского бренда Sfera). Ее платье стоит 29,99 евро.
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Тем временем бывшая журналистка Летиция продемонстрировала роскошное белоснежное платье с поясом, которое подчеркнуло ее фигуру. На ногах жены короля были темные туфли-лодочки. К образу королева добавила лаконичные серьги и кольца. Ее волосы были уложены традиционным способом.
Сам король Испании был в классическом костюме со светлой рубашкой и полосатым галстуком.
Напомним, королева Летиция выбирает вышиванку от украинского бренда.
Также Фокус писал о выпускном 17-летней Леонор, которая как будущая королева Испании должна пройти военную подготовку.