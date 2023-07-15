Киллиан Мерфи рассказал, как получил главную роль в "Оппенгеймере"

К актеру лично обратился режиссер картины Кристофер Нолан.

47-летний ирландский актер театра и кино Киллиан Мерфи рассказал, как получил главную роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Об этом пишет Hollywood Reporter.

"Это было похоже на: "Киллиан, слушай, у меня есть сценарий, это Оппенгеймер, и я хотел бы, чтобы ты сыграл Оппенгеймера". Вот и все", — признался актер, известный своей ролью в сериале "Острые козырьки".

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Мерфи также рассказал об аспекте подготовки к предстоящему биографическому фильму "Оппенгеймер". В центре байопика Дж. Роберт Оппенгеймер, известный американский физик-ядерщик, сыгравший ключевую роль в разработке атомной бомбы. Говоря о своей подготовке к роли, Киллиан сказал, что для того, чтобы полностью погрузиться в главного героя, он обратился к Бхагавад Гите — одному из важнейших священных текстов во многих течениях индуизма.

Киллиан Мерфи в роли Оппенгеймера Фото: Universal

Кроме Мерфи, в картине появятся Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Эмили Блант и другие.

Актеры фильма "Оппенгеймер" Фото: Getty Images

Напомним, актриса Флоренс Пью посетила премьеру "Оппенгемера" в откровенном платье.

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