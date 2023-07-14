Флоренс Пью посетила премьеру "Оппенгеймера" в откровенном платье (фото)

Звезда экрана продолжает выбирать наряды от Valentino.

Related video

27-летняя английская актриса Флоренс Пью посетила премьеру фильма "Оппенгеймер" в откровенном платье. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана, известная своими эпатажными появлениями в "голых" платьях, прибыла в наряде с глубоким декольте на премьеру "Оппенгеймера" в Лондоне в Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Пью выделялась на черной ковровой дорожке в платье-халтере Valentino Couture кирпичного оттенка с откровенными вырезами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Флоренс добавила к образу сдержанные серьги Schlumberger от Tiffany & Co., кольцо с бриллиантом Tiffany Soleste с ореолом из платины и трехрядное кольцо с бриллиантами.

Актриса, которая недавно побрила голову и покрасила волосы в розовый цвет, на премьере продемонстрировала соответствующий актуальный оранжевый оттенок волос, которые она, судя по всему, только что покрасила снова.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

На черной дорожке Флоренс Пью позировала в компании Киллиана Мерфи, Эмили Блант и других актеров фильма об изобретателе атомной бомбы.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

Напомним, Флоренс Пью повторила свой перформанс 2022 года.

Также Фокус писал о феномене "Барбенгеймера".