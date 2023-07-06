Флоренс Пью снова появилась на публике в "голом" платье (фото)

Знаменитость повторила перформанс 2022 года.

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27-летняя английская актриса Флоренс Пью появилась на публике в очень откровенном образе. Об этом пишет Page Six.

Через год после того, как она произвела фурор абсолютно прозрачным розовым платьем на показе Valentino Haute Couture 2022, Пью продемонстрировала подобное васильковое платье во время Недели моды в Париже.

Пью сочетала прозрачное платье с высокими черными танкетками и черной сумкой с шипами. Она также продемонстрировала свою новую "розовую" прическу, с которой дебютировала на Met Gala 2023 в мае.

К образу Пью добавила несколько лаконичных украшений и сделала легкий макияж.

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Флоренс Пью Фото: Getty Images

Таким образом английская знаменитость выступает за свободу женщин в выборе надевать то, что они считают нужным.

Флоренс Пью Фото: Getty Images

"Это не первый и точно не последний раз, когда женщина услышит, что не так с ее телом от толпы незнакомых людей, когда волнует то, насколько вульгарными могут быть некоторые из вас, мужчины", — заявляла Пью после своего перформанса в 2022 году.

Флоренс Пью

Напомним, Флоренс Пью пришла на премьеру фильма в компании своей 86-летней бабушки.

Также Фокус писал о "звездном" наряде Флоренс Пью, в котором она посетила премьеру фильма "Не волнуйся, солнышко".