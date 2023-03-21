Флоренс Пью привела на премьеру нового фильма свою 86-летнюю бабушку

Актриса с большим удовольствием проводит время с бабушкой и часто берет ее с собой на мероприятия.

Related video

27-летняя британская актриса Флоренс Пью посетила премьеру фильма Зака Браффа "Хороший человек", а компанию ей составила ее 86-летняя бабушка Пэм Маккин. Знаменитость на глазах у фотографов поцеловала родственницу и демонстрировала по отношению к ней любовь и нежность.

Для мероприятия звезда кино выбрала оригинальное платье в черно-белой гамме, а ее бабушка была в черных брюках и бело-черном длинном жакете.

Актриса с бабушкой Пэм Маккин Фото: Getty

Отметим, что бабушка часто сопровождает свою внучку на красных дорожках, на прогулках, и всегда обе женщины выглядят очень позитивными и близкими.

В фильме, который выходит в прокат 24 марта, Пью играет главную роль.

Картина интересна прежде всего тем, что это совместная работа Браффа и Пью, которые раньше были парой, а отчасти потому, что Пью играет роль это не похоже ни на что, что она делала раньше. В центре сюжета фильма героиня Пью, Эллисон, продавщица фармацевтической продукции, которая попала в автомобильную аварию, где погибли два члена семьи ее жениха. Она чувствует себя ответственной за их смерть, и ее жизнь начинает разваливаться. Фильм рассказывает о ее персонаже год спустя, когда Эллисон снова пытается найти себя. В течение последнего года она также боролась с зависимостью от опиоидов, которіе принимала, чтобы справиться со своим горем и болью. Ее жизнь начинает меняться, когда она начинает строить своего рода дружбу с отцом своего жениха, которого играет Морган Фриман. Они связаны друг с другом потерями, но каким-то образом их новые отношения становятся спасательным кругом для них обоих.

Наряду с Пью и Фрименом в актерский состав входят Молли Шеннон, Чиназа Уче, Селеста О’Коннор и Зои Листер-Джонс.

Ранее Фокус писал, что Флоренс Пью появилась на премьере "Не волнуйся, солнышко" в потрясающем "звездном" наряде.