Флоренс П'ю привела на прем'єру нового фільму свою 86-річну бабусю

Актриса з великим задоволенням проводить час із бабусею та часто бере її із собою на заходи.

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27-річна британська актриса Флоренс П'ю відвідала прем'єру фільму Зака Браффа "Хороша людина", а компанію їй склала її 86-річна бабуся Пем Маккін. Знаменитість на очах у фотографів поцілувала родичку і демонструвала по відношенню до неї любов і ніжність.

Для заходу зірка кіно обрала оригінальну сукню у чорно-білій гамі, а її бабуся була у чорних штанах та біло-чорному довгому жакеті.

Актриса з бабусею Пем Маккін Фото: Getty

Зауважимо, що бабуся часто супроводжує свою онучку на червоних доріжках, на прогулянках, і завжди обидві жінки виглядають дуже позитивними та близькими.

У фільмі, який виходить у прокат 24 березня, П'ю відіграє головну роль.

Картина цікава насамперед тим, що це спільна робота Браффа і П'ю, які раніше були парою, а частково тому, що П'ю відіграє роль, це не схоже ні на що, що вона робила раніше. У центрі сюжету фільму героїня П'ю, Еллісон, продавець фармацевтичної продукції, яка потрапила в автомобільну аварію, де загинули двоє членів родини її нареченого. Вона почувається відповідальною за їхню смерть, і її життя починає розвалюватися. Фільм розповідає про її персонажа через рік, коли Еллісон знову намагається знайти себе. Протягом останнього року вона також боролася із залежністю від опіоїдів, які приймала, щоб упоратися зі своїм горем та болем. Її життя починає змінюватися, коли вона починає будувати своєрідну дружбу з батьком свого нареченого, якого грає Морган Фріман. Вони пов'язані один з одним втратами, але якимось чином їхні нові стосунки стають рятівним колом для них обох.

Поряд з П'ю та Фріменом до акторського складу входять Моллі Шеннон, Чиназа Уче, Селеста О'Коннор та Зої Лістер-Джонс.

Раніше Фокус писав, що Флоренс П'ю з'явилася на прем'єрі "Не хвилюйся, серденько" у приголомшливому "зоряному" вбранні.