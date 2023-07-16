16 июля 2023 года: Мокия, Марка и Демида — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ругаться и отказывать в помощи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мокия, Марка и Демида. В IV веке Мокия и Марка схватили как христиан и представили на суд императора Максимиана. Они отказались принести жертву идолам, за что их убили мечом. Святой мученик Демид Кесарийский жил в начале II века и пострадал за христианскую веру при императоре Траяне. Его схватили и подвергли жестоким пыткам, а затем казнили в Кесарии Каппадокийской.
В народе 16 июля называют Маковый день, потому что на полях заканчивали посев мака.
Что нельзя делать 16 июля:
- ругаться;
- употреблять алкогольные напитки;
- жадничать и отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- собака плохо спит, мало ест или роет лапами землю — погода ухудшится;
- паук плетет длинную паутину — к хорошей погоде;
- роем летают комары — будет тепло.
День ангела празднуют:
Георгий, Анатолий, Марк, Василий, Иван, Константин, Филипп.
Родились в этот день:
1937 год — Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР;
1993 год — Анна Ризатдинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.
Также в этот день:
1661 год — Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты;
1909 год — основание компании "Audi";
1912 год – в Киеве торжественно открыли Бессарабский крытый рынок;
1917 год — принят II Универсал Украинского Центрального Совета;
1990 год — Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины;
2010 год — открытие Первого Одесского международного кинофестиваля;
2019 год — вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".