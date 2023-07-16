Скончалась легендарная певица и актриса Джейн Биркин (фото, видео)

До конца жизни Джейн сохранила свой элегантный британский акцент, а после себя оставила след в кино, музыке и моде.

16 июля, в воскресенье, ряд французских СМИ сообщили о смерти 76-летней англо-французской актрисы кино и театра и певицы Джейн Биркин. Первыми печальную новость опубликовали в Le Parisien, а затем подтвердили другие ресурсы.

По информации издания, звезда была найдена мертвой в своем парижском доме. Не так давно она отменила свои концерты и встречи с поклонниками из-за проблем со здоровьем.

"Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами", — заявила она в мае, объясняя отмену выступлений.

Кто такая Джейн Биркин?

Джейн Мэллори Биркин родилась появилась на свет в Лондоне 14 декабря 1946 года. Ее родители – военный Дэвид Биркин и актриса Джуди Кэмпбелл. В семье, кроме Джейн, подрастал сын Эндрю, который стал известным режиссером и сценаристом. На его счету такие знаменитые фильмы как"Парфюмер: История одного убийцы", "Цементный сад".

Будущая легенда росла в свободной атмосфере Лондона, а в 17 лет записалась на свои первые пробы. В этом же возрасте она дебютировала на сцене Haymarket Theater, сыграв юную глухонемую в постановке"Вырезание статуи" Грэма Грина. Позже девушка участвовала в пробах к мюзиклу "Отель "Цветок страсти".

Уже вскоре Биркин познакомилась с популярным английским композитором Джоном Бэрри , написавшим узнаваемую тему и музыку к фильмам про агента 007 Джеймса Бонда. 19-летняя Джейн настолько влюбилась, что вышла замуж за Джона и родила ему в 1967 году дочь Кейт.

Союз двух творческих личностей не продлился долго, поскольку кроме проблем в отношениях, в грядущее расставание вмешалась работа. Карьера Джейн стремительно пошла вверх после съемок в фильме Микеланджело Антониони, лауреате Каннского кинофестиваля, фильме "Фотоувеличение" (1967 год). Молодая актриса сыграла одну из фотомоделей, которая ненадолго появляется на экране в обнаженном виде. Сцена получилась настолько эффектно, что Биркин моментально заметили.

После развода Биркин вместе с дочерью, которая умерла в 2013-м, переезжает во Францию.

Песня, которая разозлила Папу Римского

Уже в Париже на пробах к ленте "Слоган" британка знакомится с легендарным актером, певцом и художником Сержем Генсбургом, сыгравшем в этой картине. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. В 1969 году выходит их совместная песня "Je t'aime… moi non plus" ("Я тебя люблю… Я тебя тоже нет"), которая вынесла пару на вершины хит-парадов.

Серж Гинсбур и Джейн Биркин Фото: Getty

Несмотря на то, что композиция, изначально написанная Гинсбуром для Брижит Бардо, стала хитом по всей Европе и самой продаваемой песней во Франции, ее запрещали в радиоэфирах в целом ряде стран (Италии, Испании и Великобритании), а Папа Римский и вовсе осудил песню. Причиной стало то, что в конце композиции Джейн начинает стонать, имитируя оргазм. По слухам, Генсбур и Биркин действительно занимались сексом во время записи песни. Эта композиция позже стала визитной карточкой скандальной пары.

Биркин и Гинсбур были вместе 12 лет, хотя так и не поженились. В этом союзе родилась дочь Шарлотта Генсбур. На протяжении совместных с Генсбуром лет, Джейн Биркин продолжала активно сниматься в кино. С ее участием вышло более тридцати картин, в основном комедий и детективов, не снискавших особого успеха. В 1976 году появилась в первом фильме Сержа Генсбура "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" (вариации на тему любовного треугольника в извращенном для привычного понимания смысле слова), который наделал много шума откровенным исследованием сексуальных проблем и был запрещен в Великобритании Британским советом по классификации фильмов. За участие в фильме Биркин была номинирована на премию "Сезар" в номинации "Лучшая актриса".

После разрыва с Гинсбуром 1980 по 1992 годы Джейн была вместе с режиссером Жаком Дуйоном, которому родила дочь Лу. Они расстались в 1990-х – Дойон не разделил горя с Биркин, страдающей по умершему в 1991 году Гинсбуром. Позже у Биркин были отношения с французским писателем Оливье Роленом.

В сентябре 2021 года она уже раз была вынуждена отменить концерты после перенесенного легкого инсульта.

"Я на ногах, и все в порядке", — заверяла она в интервью Le Parisien.

След Джейн Биркин в моде

Красивая, интересная, смелая и утонченная Джейн не могла не заинтересовать модных дизайнеров. Она обожала соломенную корзину, сплетенную вручную в Каштру-Марин, Алгарви, Португалия, везде, от рынка до ночных клубов и официальных мероприятий, пока автомобиль Жака Дойона намеренно не переехал корзину.

Актриса также дала свое имя самой знаковой и желаемой сумке Birkin от Hermès. В 1983 году генеральный директор Hermès Жан-Луи Дюма сидел рядом с Биркин на рейсе из Парижа в Лондон. Биркин только что положила знаменитую соломенную сумку в верхний отсек своего кресла, но ее содержимое упало на пол, и ей пришлось вскарабкаться, чтобы заменить содержимое. Биркин объяснила Дюма, что ей было трудно найти кожаную сумку выходного дня, которая бы ей нравилась. В 1984 году он создал для нее черную сумку из эластичной кожи — Birkin, основанную на дизайне 1982 года. Поначалу она пользовалась этой сумкой, но позже передумала, потому что носила в ней слишком много вещей

"Что толку иметь вторую? Нужна только одна, и та ломит руку, они чертовски тяжелые. Мне предстоит операция по поводу тендинита плеча", – смеялась актриса.

Тем не менее Джейн пользовалась этой сумкой некоторое время. С годами сумка Birkin стала символом стиля, ее цена варьируется от 10 000 до 500 000 долларов США.

Сумки Birkin имеют узнаваемій дизайн и являются признаком выокого статуса Фото: Getty

В 2015 году Биркин написала открытое письмо в Hermès с просьбой убрать ее имя с сумки, заявив, что она хочет, чтобы компания "убрала ее имя с модели Birkin Croco до тех пор, пока не будут внедрены лучшие методы, соответствующие международным нормам", ссылаясь на жестокие методы, используемые для получения кожи для сумок. Вскоре после этого Hermès объявила, что удовлетворила Биркин новыми заверениями по этому поводу.

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