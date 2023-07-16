Принцесса Шарлотта не смогла сдержать эмоций на Уимблдонском турнире (фото)

Девочка не скрывала, что ей очень интересен матч. Она впервые посетила Уимблдонский турнир.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, дочь принца и принцессы Уэльских, вместе с родителями и братом посетила финал Уимблдонского турнира, чтобы посмотреть, как Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем, пишет Daily Mail.

Девочка растет не меньшей модницей, чем ее знаменитая мать. На стадионе она появилась в бело-голубом платье от испанского бренда Friki а 169 фунтов стерлингов от испанского бренда Friki. Обозреватели шутят, что таким образом королевская особа намекнула, за кого болеет на корте.

Девочка впервые посетила Уимблдон Фото: Getty

К платья она выбрала белые туфельки без каблука, а в качестве аксессуара – темные очки в бежевой оправе.

Что касается Джоржа, то он был в строгом костюме и рубашке с галстуком, в то время как его отец, принц Уильям, выбрал светло-серй блейзер и темные брюки.

Кейт выглядела безупречно в зеленом платье-футляре длины миди от бренда от Roland Mouret стоимостью 750 фунтов стерлингов. Образ она дополнила бежевой сумочкой и такого же цвета замшевыми туфлями. Из украшений принцесса выбрала изумрудные серьги в форме слез и бант, который она уже надевала на турнир.

В преддверии финала королевская семья встретилась с мальчиками и девочками, играющими в мяч, а принцессе Шарлотте даже посчастливилось подшутить над полицейской собакой Стеллой. Во время своего первого посещения Уимблдонского чемпионата юная принцесса также поболтала с Муаввизом Анваром,

Фото: Getty

Во время матча Джордж и Шарлотта не скрывали своих эмоций, а их фотографии уже разлетелись в СМИ. Известно, что принц Джордж симпатизирует Джоковичу. Тот семь раз побеждал на Уимблдоне, в том числе в прошлом сезоне. Он считается рекордсменом по количеству титулов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде — 23. В целом это 35-й финал Джоковича на "Больших шлемах".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон надела на Уимблдон браслет из латуни, покрытый золотом.