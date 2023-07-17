Топ-7 способов выглядеть свежей и отдохнувшей, даже если вы не выспались

Регулярное недосыпание влияет не только на ваше самочувствие, но и напрямую отображается на лице. Когда вы не спите должным образом, то можете заметить темные круги, отечность вокруг глаз, вялость и морщины. Как быстро взбодриться и вернуть лицу свежесть?

Если вы хотите быть активной и иметь сияющий вид, хороший ночной сон имеет первостепенное значение. Но, увы, полноценный ночной сон сейчас чаще роскошь, чем постоянная норма для большинства людей. Как сделать так, чтобы после очередной бессонной ночи иметь свежий и отдохнувший вид? Воспользовавшись этими советами, вы будете выглядеть сияющей, даже если поспали всего несколько часов за ночь. Об этом пишет Stylecraze.

Снимите отек

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Опухшие глаза – первыми выдают усталость. Воспользуйтесь пакетиками зеленого чая или охлажденными ломтиками огурца также, чтобы уменьшить отечность.

Освежитесь

Когда вы слишком устали и истощены после бессонной ночи, у вас может возникнуть соблазн пропустить душ, но этого делать нельзя. Наоборот, сделайте усилие и затащите себя в ванную. Пусть теплый душ разбудит вас и поможет проснуться и взбодриться. Воспользуйтесь отшелушивающим скрабом для лица, чтобы осветлить тусклую и бледную кожу, вызванную недостатком сна.

Увлажните кожу

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Что в первую очередь теряется, когда мы пропускаем хороший сон? Правильно, вода. Нанесите густой увлажняющий крем, чтобы сохранить кожу увлажненной и зафиксировать в ней влагу. Исчезнет вся сухость и морщины, и вам больше не придется слышать, когда фразу: "У тебя такой усталый вид".

Масло ши, масло какао, масло семян манго, миндальное масло и кокосовое масло — хорошие натуральные средства для увлажнения кожи.

Протрите лицо льдом

Вернуть свежесть и ровный оттенок кое помоет простой трюк. Если ваша кожа по-прежнему выглядит безжизненной, смешайте молоко с несколькими кубиками льда. Смочите в нем мягкую ткань, отожмите и приложите к лицу на 3-5 минут, а затем смойте. Сочетание охлажденных кубиков льда и молока поможет освежить вашу кожу.

Завейте ресницы

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Замаскируйте отсутствие сна, подчеркнув свои естественные черты. Увеличьте ресницы с помощью специальных щипцов. Когда вы поднимаете ресницы, ваши глаза выглядят более живыми, широкими и яркими. Возьмите в привычку всюду брать щипцы для завивки ресниц. Если у вас более тонкие ресницы, попробуйте использовать тушь для завивки вместо щипцов, чтобы избежать случайной поломки ресниц.

Легкий тон

Тяжелая основа и пудра делают кожу тусклой и еще более желтоватой (похожей на маску!). Вместо этого выберите тональный увлажняющий крем с SPF.

Добавьте румяна

Яркий румянец на щеках сделает ваше лицо сияющим и, отвлечет от темных кругов под глазами. Персиковый оттенок поможет осветлить кожу. Нанесите немного румян персикового цвета на яблочки щек и хорошо растушуйте. Вы также можете нанести немного румян и на губы поверх бальзама для того, чтобы получить мягкий оттенок цвета.

Оранжевые оттенки делают глаза еще более уставшими; старайтесь избегать таких оттенков, если только вы не обладательница темной кожи.

Используйте консилер

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Используйте хайлайтер под консилером, чтобы скрыть неприятные темные круги под глазами. Эта легкая смесь гарантирует отличную маскировку следов усталости и недосыпа.

Кроме этого старайтесь приложить все усилия, чтобы позаботиться о качестве вашего сна в те моменты, когда это вам под силу. Ограничьте потребления кофеина или алкоголя не менее чем за 4 часа до сна, регулярно занимайтесь спортом, используйте практики по снятию стресса, а также откажитесь от экранного времени перед сном и создайте расслабляющую обстановку в спальне

Напомним, с возрастом кожа вокруг глаз начинает провисать, что может усугубить уже существующие мешки под глазами, которые образовались из-за образа жизни или генетических факторов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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