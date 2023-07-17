Кейт Миддлтон рассказала, что очень расстроило принца Луи

Маленький принц остался дома и играл с мячом.

На финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде, который состоялся 16 июля, принцесса и принц Уэльские привели двух старших детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Брат и сестра эмоционально наблюдали за поединком, где испанец Карлос Алькарас обыграл многократного чемпиона Уимблдона Новака Джоковича. Присутствующие обратили внимание на тот момент, что королевская чета не взяла на игру самого младшего сына, принца Луи, непоседу и любимца публики, пишет Hello.

В беседе с руководительницей молодежной программы Всеанглийского клуба Эллой Оттауэй Кейт Миддлтон рассказала, что в этом году Шарлотта впервые посетила Уимблдон, а Джордж уже был на играх в 2022-м.

"Они с нетерпением наблюдали, а Шарлотта активно подсчитывала очки", – отметила она.

Что касается принца Луи то, по словам его матери, он "был очень расстроен, что он не придет сегодня". Вместо этого юный принц тренировался дома с мячом.

Кэтрин появился на турнире в красивом зеленом платье Roland Mouret, которое она сочетала с элегантной сумкой на цепочке, телесными туфлями на остроконечном каблуке и эффектными серьгами с драгоценными камнями. Принц Уильям выглядел щеголевато в светло-сером льняном костюме и темно-синем галстуке.

Королевская семья на финале Уимблдона Фото: Getty Images

Принц Джордж выбрал элегантный темно-синий костюм, а принцесса Шарлотта была совершенна в синем платье с принтом пейсли и рукавами с оборками.

Присутствие Джорджа и Шарлотты в королевской ложе — редкое зрелище, учитывая, что детям, кроме членов королевской семьи, ни при каких обстоятельствах не разрешается смотреть матч из королевской ложи. Однако в прошлом году это правило вызывало раздражение. По словам бывшего пресс-секретаря покойного монарха Дики Арбитера, эксклюзивная ложа зарезервирована для VIP-персон и голливудских знаменитостей, а список приглашенных для участия в ней определяется Уимблдоном.

Ранее Фокус писал, как принцесса Шарлотта реагировала на игру, и о чем говорил выбор ее платья.