Instagram пригрозил баном самой сексуальной фанатке ЧМ-2022: что произошло

Ивана Кнол пошутила, что ее контент слишком жаркий для соцсети.

30-летняя модель из Хорватии Ивана Кнол, которая прославилась на весь мир во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре своими сексуальными красно-белыми нарядами, заявила, что администрация Instagram предупредила ее о блокировке после последнего поста девушки. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

Так называемая "самая сексуальная фанатка ЧМ-2022" продолжает привлекать внимание в социальных сетях и недавно была замечена позирующей вместе со звездой "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом во время отпуска на Ибице.

После того как Ивана опубликовала видео, на котором она была в бикини на пляже окуналась в воду, ей пришло уведомление о нарушении правил сообщества.

"Слишком жарко для Instagram", – подписала Кнол скрин с текстом предупреждения.

Бывшая "Мисс Хорватия" привлекла внимание публики как одна из самых ярых и красивых болельщиц на чемпионате мира 2018 года в России, а ее звезда снова взошла на чемпионате мира 2022 года в Катаре, поскольку модель преданно следила за своей национальной сборной в Дохе.

Она сменила несколько красно-белых клетчатых нарядов, в цветах хорватской команды, а также демонстрировала любовь к своей сборной и ее капитану Луке Модричу.

Неудивительно, что девушку завалили предложениями познакомиться, причем среди них было немало и очень состоятельных людей.

"Я просто развлекаюсь со всеми. Я полагаю, что люди любят меня, потому что я хорошо выгляжу. Мне неинтересно встречаться с кем-либо здесь. Моя цель — заставить людей улыбаться, вот и все. Поклонники, которых я встречаю повсюду, любят меня. Но когда я сейчас иду на матчи, мои друзья не сядут со мной и отойдут на другие места из-за камер", – заявила в ответ на это Ивана.

Ранее Фокус также писал о том, что после победы Хорватии над Японией в ¼ финала Чемпионата мира в Катаре Ивана Кнол решила подразнить японцев. Девушка выложила в сеть видеоролик, на котором она аппетитно поедает суши.