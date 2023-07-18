Анджелина Джоли показала самую удобную обувь для лета 2023 (фото)

В Нью-Йорке Анджелина работает над запуском своего модного бренда.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли снова замечена в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Актрису заметили, когда она выходила из отеля в сопровождении 19-летнего сына Пакса.

На публике звезда появилась в максимально комфортном наряде. Большая любительница тренчей, она накинула черный плащ, а высокие каблуки заменила на очень удобные черные балетки, которые сейчас все более популярны. Образ завершали большие и слегка тонированные очки в черной оправе.

Актриса нанесла на лицо едва заметный макияж, подчеркнув скулы и накрасив губы.

Актриса покидает здание отеля Фото: Getty

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Пакс был в рубашке с длинными рукавами лососевого цвета, черных брюках и бело-розовых кроссовках. На шею парень надел длинную серебряную цепочку с подвеской.

Пребывание Джоли в Нью-Йорке связано с ее работой над своим новым брендом Atelier Jolie на Манхэттене. Она планирует открыть бизнес в здании, когда-то принадлежавшем Энди Уорхолу, которое также является последним местом, где жил и работал Жан-Мишель Баския.

Энджи описала ателье как "глобальную семью" малоизвестных портных, которые работают с переработанными вещами.

"Мы надеемся создать сообщество творчества и вдохновения, независимо от социально-экономического положения. Это будет место, где творческие люди смогут сотрудничать с опытной и разнообразной семьей опытных портных, а также место, где можно повеселиться", – заявила Джоли.

Недвижимость была выставлена на продажу по цене 60 000 долларов в месяц с минимальным сроком аренды 10 лет. Прежде, чем заключить сделку, Джоли несколько раз приезжала сюда.

Ранее Фокус писал, что между Анджелиной и ее бывшим мужем Брэдом Питтом продолжается тяжба из-за винодельни Шато Мираваль. Актриса недавно публично унизила экс-супруга.