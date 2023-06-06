Анджелина Джоли и Chloé вместе создадут коллекцию вечерних нарядов

Капсульная коллекция будет посвящена современной женственности.

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Бренд Chloé анонсировал создание коллекции вместе с брендом Анджелины Джоли Atelier Jolie. Коллекция будет посвящена современной женственности, и будет отмечать "подлинные связи между женщинами". Об этом пишет WWD.

Все эскизы креативный директор Chloé Габриэла Херст создавала совместно с актрисой. И Джоли принимала участие в разработке коллекции, о чем в Chloé сообщили, показав фото актрисы в ателье.

Анджелина Джоли и Габриэла Херст

В капсульной коллекции будут преимущественно вечерние наряды, вдохновленные обширным гардеробом самой Анджелины Джоли.

Коллекция будет соответствовать обязательствам обоих брендов по повышению социальной и экологической устойчивости.

Некоторые вещи из капсулы будут выполнены локальными ремесленниками, а также компаниями, возглавляемыми женщинами. Кроме того, многие образы будут созданы с использованием уже готовых материалов.

"С того момента, как я услышала о видении Анджелины для Atelier Jolie, я сразу поверила в нее. Это способ возвысить других с помощью красоты пошива одежды и глубокого уважения к окружающей среде. Для меня большая честь, что Chloé станет первым сотрудником Atelier Jolie, поскольку у обоих брендов высокие идеалы и стандарты. Вот почему я так сильно люблю и Анджелину и Chloé", — говорится в заявлении Херст.

А сама Джоли сказала, что для нее большая честь работать с Габриэлой Херст.

Анджелина Джоли и Габриэла Херст

"Я надеюсь, что все женщины почувствуют себя удобно и красиво в этой капсульной коллекции. Мои доходы от этого сотрудничества будут направлены на обучение портных и ремесленников в Atelier Jolie", – сказала Джоли.

Свое бренд она запустила, чтобы создавать качественные вещи. Под маркой Atelier Jolie Джоли хочет выпускать все: начиная от ювелирных изделий, до дорогой одежды. Сама она призналась, что носит одежду годами и нечасто покупает что-то новое.

Напомним, ранее Джоли появилась на торжественном приеме в Белом доме в винтажном жакете Chanel.

А для премьеры фильма одолжила платья из своего гардероба своим дочкам. Захара и Шайло появились в нарядах, которые их мать надевала несколько лет назад. Их просто подогнали по фигуре и немного укоротили.